23 aug. 2025, 14:23, Actualitate
foto ilustrativa:

Inflația și creșterea de TVA, decizie a Guvernului Bolojan luată la 1 august, și-au pus amprenta asupra puterii de cumpărare a românilor. Ne situăm la coada clasamentului la nivelul Uniunii Europene.

În ce privește costul alimentelor, se observă faptul că prețurile din București nu se abat prea mult de la cele din marile capitale europene. Produsele de bază din România au deci prețuri similare cu cele din orașe intens turistice ca Paris sau Roma.

În schimb însă, există diferențe semnificative în privința salariilor, iar pentru luna septembrie economiștii estimează o nouă majorare explozivă de prețuri în țara noastră.

Spre exemplu, în ce privește un litru de lapte, costul este următorul:

  • Sofia – 1,64 euro
  • București – 1,53 euro
  • Roma – 1,51 euro
  • Paris – 1,39 euro
  • Londra – 1,37 euro
  • Bruxelles – 1,34 euro
  • Berlin – 1,16 euro
  • Moscova – 1,10 euro
  • Budapesta – 1,09 euro
  • Praga – 1,05 euro
  • Madrid – 1,04 euro

  • Varșovia – 1,00 euro

În ce privește kilogramul de roșii, prețul este următorul:

  • Praga – 3,56 euro
  • Moscova – 3,35 euro
  • Berlin – 3,29 euro
  • Paris – 3,25 euro
  • Bruxelles – 3,11 euro
  • Budapesta – 3,11 euro
  • Varșovia – 3,10 euro
  • Londra – 3,06 euro
  • Madrid – 2,43 euro
  • Roma – 2,38 euro
  • Sofia – 2,38 euro
  • București – 2,25 euro

Și exemplele pot continua.  În ce privește salariile din București, conform datelor, acestea sunt de trei ori mai mici decât cele din Berlin și Paris. Chiar și în capitala Bulgariei, Sofia, salariile sunt mai mari decât în București. În plus, în multe dintre județele țării noastre, cetățenii sunt plătiți cu salariul minim, prin urmare, cu 600 de euro. Încă există pensionari care primesc de la stat sume foarte mici, potrivit stiripesurse.ro.

Potrivit datelor analizate, salariile din București sunt de trei ori mai mici decât cele din Berlin și Paris. Inclusiv în capitala Bulgariei, Sofia, salariile sunt mai mari decât în București. Iar România nu se reduce la capitală. În multe dintre județele țării, cetățenii sunt plătiți cu salariul minim, deci cu 600 de euro. De asemenea, încă există pensionari care primesc de la stat sume derizorii, potrivit stiripesurse.ro.

  • Berlin – 3.089 euro
  • Paris – 3.069 euro
  • Bruxelles – 2.949 euro
  • Londra – 2.369 euro
  • Madrid – 2.141 euro
  • Roma – 1.859 euro
  • Praga – 1.836 euro
  • Varșovia – 1.787 euro
  • Moscova – 1.391 euro
  • Sofia – 1.388 euro
  • Budapesta – 1.282 euro
  • București – 1.173 euro (5.941 lei)

Economiștii susțin că veniturile românilor au crescut în ultimii ani, însă în tandem cu inflația mare, care a anulat majorările salariale și de pensii.

În cazul chiriilor, în marile capitale europene, acestea sunt duble, respectiv triple față de București. Datele în ce privește prețurile și salariile au fost culese din comparatorul de prețuri Numbeo.com.

