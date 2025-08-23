Inflația și creșterea de TVA, decizie a Guvernului Bolojan luată la 1 august, și-au pus amprenta asupra puterii de cumpărare a românilor. Ne situăm la coada clasamentului la nivelul Uniunii Europene.

În ce privește costul alimentelor, se observă faptul că prețurile din București nu se abat prea mult de la cele din marile capitale europene. Produsele de bază din România au deci prețuri similare cu cele din orașe intens turistice ca Paris sau Roma.

În schimb însă, există diferențe semnificative în privința salariilor, iar pentru luna septembrie economiștii estimează o nouă majorare explozivă de prețuri în țara noastră.

Spre exemplu, în ce privește un litru de lapte, costul este următorul:

Sofia – 1,64 euro

Bucure ști – 1,53 euro

Roma – 1,51 euro

Paris – 1,39 euro

Londra – 1,37 euro

Bruxelles – 1,34 euro

Berlin – 1,16 euro

Moscova – 1,10 euro

Budapesta – 1,09 euro

Praga – 1,05 euro

Madrid – 1,04 euro

Varșovia – 1,00 euro

În ce privește kilogramul de roșii, prețul este următorul:

Praga – 3,56 euro

Moscova – 3,35 euro

Berlin – 3,29 euro

Paris – 3,25 euro

Bruxelles – 3,11 euro

Budapesta – 3,11 euro

Varșovia – 3,10 euro

Londra – 3,06 euro

Madrid – 2,43 euro

Roma – 2,38 euro

Sofia – 2,38 euro

București – 2,25 euro

Și exemplele pot continua. În ce privește salariile din București, conform datelor, acestea sunt de trei ori mai mici decât cele din Berlin și Paris. Chiar și în capitala Bulgariei, Sofia, salariile sunt mai mari decât în București. În plus, în multe dintre județele țării noastre, cetățenii sunt plătiți cu salariul minim, prin urmare, cu 600 de euro. Încă există pensionari care primesc de la stat sume foarte mici, potrivit stiripesurse.ro.

Berlin – 3.089 euro

Paris – 3.069 euro

Bruxelles – 2.949 euro

Londra – 2.369 euro

Madrid – 2.141 euro

Roma – 1.859 euro

Praga – 1.836 euro

Var șovia – 1.787 euro

Moscova – 1.391 euro

Sofia – 1.388 euro

Budapesta – 1.282 euro

București – 1.173 euro (5.941 lei)

Economiștii susțin că veniturile românilor au crescut în ultimii ani, însă în tandem cu inflația mare, care a anulat majorările salariale și de pensii.

În cazul chiriilor, în marile capitale europene, acestea sunt duble, respectiv triple față de București. Datele în ce privește prețurile și salariile au fost culese din comparatorul de prețuri Numbeo.com.

