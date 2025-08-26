Cât costă închirierea unei garsoniere înainte de deschiderea anului universitar/România, lider european la SCUMPIRI pe piața imobiliară

Piața chiriilor din România a luat-o razna, remarcă specialiștii, dar mai ales cei direct interesați de găsirea unei locuințe. În august 2025 asistăm la o nouă perioadă de creșteri accelerate, cu impact direct asupra studenților și tinerilor care se mută în marile centre universitare.

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a chiriilor din Uniunea Europeană: cu 5,8% mai mult față de vara anului 2024, comparativ cu media europeană de 2,3%.

Capitala, cel mai scump oraș pentru chiriași

Conform platformei Storia, în iulie 2025, cererea pentru chirii a urcat cu 27% față de luna precedentă, iar prețurile apartamentelor de închiriat s-au majorat, în medie, cu 5% față de iulie 2024. Evoluțiile diferă în funcție de oraș și zonă.

Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș pentru cei care caută o locuință de închiriat. În Sectorul 1, chiria pentru o garsonieră se apropie de 450 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu trei camere poate depăși 1.100 de euro.

În alte sectoare, prețurile se mențin la niveluri mai reduse, dar nu cu mult – până în 700 de euro pentru apartamentele cu trei camere.

În marile centre universitare, situația se prezintă în felul următor. Cluj-Napoca rămâne printre cele mai scumpe orașe, cu circa 599 de euro pentru un apartament cu două camere și 730 de euro pentru unul cu trei. La Timișoara și Oradea, cele mai mari creșteri, de 14%, respectiv 12%, s-au înregistrat la chiriile pentru garsoniere.

În alte orașe studențești, precum Iași, Brașov, Constanța, Sibiu, Craiova și Arad, evoluția pieței a fost mixtă – unele tipuri de locuințe s-au scumpit, altele au rămas la același nivel.

De parcă scumpirea chiriilor nu era o problemă, studenții se confruntă și cu lipsa unor condiții adecvate în căminele universităților. Supraaglomerarea, igiena precară și mobilierul învechit îi determină pe mulți să caute soluții pe piața liberă.

Și în 2025 se pare că locurile disponibile în campusuri sunt departe de a acoperi cererea.

Ce soluție au specialiștii în imobiliare

Economistul Adrian Negrescu explică faptul că presiunea pe piața imobiliară vine din migrarea constantă a populației către marile orașe – „Migrarea populației către orașele mari pune presiune pe cererea de locuințe. Devine imposibil pentru un student să găsească o garsonieră la un preț decent. Soluția imediată ar fi co-locuirea, adică împărțirea locuinței cu 2–3 persoane. Este, din păcate, singura opțiune realistă, pe termen scurt, pentru mulți tineri”.

Pe de altă parte, scrie ziare.com, Negrescu este de părere că s-ar impune introducerea unor credite studențești avantajoase și stimularea construcției de locuințe accesibile în România.

„Ar trebui să dezvoltăm sisteme de credite pentru studenți, credite cu dobândă foarte mică (1–2%), garantate sau facilitate de stat, pentru chirie, educație și alte costuri. Modele există în Marea Britanie. Dar aceste instrumente financiare trebuie să fie accesibile pentru tineri. Creditele studențești trebuie să fie mai ușor de accesat, cu dobânzi mici, acordate în momentul studiilor și rambursate după angajare. Iar acordarea lor ar trebui făcută prin bănci ale statului, avem CEC sau Exim, care pot juca un rol în acest sens, prin produse dedicate.

Totodată, trebuie pus accent pe măsuri de stimulare a construcției de locuințe accesibile și politici urbane care să încurajeze densificarea rezonabilă, ceea ce poate ajuta la stabilizarea chiriilor”, a explicat economistul Adrian Negrescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit după măsurile Guvernului Bolojan. România, la coada clasamentului Uniunii Europene

Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”

Top chirii și locuințe România. ORAȘUL CORPORATIȘTILOR, lider absolut