Am putea avea o iarnă geroasă cu multă ZĂPADĂ! Meteorologii vorbesc deja de un fenomen atmosferic care apare în prognozele din săptămânile următoare

Iarna ar putea debuta cu temperaturi mult mai scăzute perioadei în mare parte din Europa, SUA și Canada, în contextul în care un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare.

Acesta va duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather. Anul acesta, meteorologii au observat în prognoze un semn neobișnuit: o perturbare timpurie a vortexului polar, încă din luna noiembrie – ceva ce de obicei se întâmplă abia la mijlocul iernii, potrivit Știrilor Pro TV.

Conform analizelor NASA și ale centrelor meteorologice internaționale, vortexul polar se află deja într-o fază de slăbire treptată, iar în următoarele săptămâni se anticipează o încetinire bruscă a vânturilor stratosferice.

Fenomenul poartă numele de „încălzire stratosferică bruscă” („Sudden Stratospheric Warming” – SSW) și presupune o creștere neașteptată a temperaturilor în straturile superioare ale atmosferei, care perturbă echilibrul circulației polare. În general, efectele unui astfel de eveniment se resimt la sol după 1–3 săptămâni.

Meteorologii mai spun că luna decembrie va veni cu temperaturi scăzute și ninsori pe mai multe continente, iar datele arată o răcire generalizată încă de la începutul iernii calendaristice.

În SUA se așteaptă un val de aer arctic, care va coborî peste statele nordice, centrale și estice, în timp ce sudul Canadei ar putea înregistra temperaturi mult sub normalul perioadei.

Nici Europa nu va fi ocolită de frig, prognozele arătând un regim de presiune ridicată peste Groenlanda, iar aerul rece se va duce spre Marea Britanie, Scandinavia, Germania, Polonia și, posibil, Europa Centrală. Temperaturile ar putea coborî semnificativ sub medie, iar ninsorile timpurii ar putea acoperi în special zonele montane.

Dacă această tendință continuă, începutul iernii s-ar putea dovedi mult mai rece decât ultimii ani, fenomenul vortexului polar slăbit fiind asociat istoric cu ierni severe, cum a fost cea din 2010 sau 2018, când valurile de aer arctic au adus ninsori abundente și temperaturi scăzute în Europa.

Meteorologii avertizează că, deși prognozele sezoniere nu pot garanta detalii exacte, semnalele atmosferice actuale fiind clare: există o probabilitate ridicată ca prima parte a iernii să fie rece, instabilă și cu ninsori peste medie în multe regiuni.

Importanța vortexului polar

Vortexul polar este un „zid” ce menține aerul arctic în interior.