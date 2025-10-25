Vortexul polar se deplasează spre Europa. Meteorologii avertizează că am putea avea cea mai RECE iarnă din ultimii 40 de ani

Vortexul polar se deplasează spre Europa și ar putea determina scăderea drastică a temperaturilor în lunile următoare.

Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte, respectiv zonelor polare. În mod normal, asigură stabilitatea vremii de iarnă. Anul acesta, însă, structura sa s-a format mai slab decât de obicei, ceea ce favorizează deplasarea aerului rece spre latitudinile medii.

„De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine. Un vortex puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă în Europa. Un vortex slab, însă, poate perturba curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud.

O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior. Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în mijlocul iernii, ar aduce cu siguranță frig și ninsori extinse”, explică meteorologii.

În iarna anilor 1981–1982, o structură similară a vortexului polar a permis aerului rece să coboare rapid spre latitudinile medii, provocând o iarnă foarte rece în Europa. În același timp, temperaturi scăzute s-au înregistrat și în Canada și nord-estul SUA.

Meteorologul sârb Ivan Ristić estimează că săptămâna viitoare temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius.

„Sursa aerului rece este Marea Groenlandei. Deși în această perioadă a anului nu poate aduce zăpadă în zonele joase, aerul rămâne foarte rece, iar oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră. Ninsorile vor fi mai frecvente, iar temperaturile vor scădea sub zero grade. În munți ar putea coborî până la -20°C, iar în zonele de câmpie la -10 sau -12°C”, a explicat acesta.

Totodată, se preconizează că în jurul datei de 24 noiembrie ar putea apărea primele ninsori în zonele joase.

Meteorologii spun că există semnale de instabilitate a vortexului polar, ceea ce ar putea provoca un episod de încălzire bruscă.

„Iernile în care apar astfel de factori globali au avut adesea episoade de încălzire stratosferică în decembrie sau ianuarie. De aceea, e prematur să vorbim despre o prognoză exactă înainte de mijlocul lui noiembrie. Modelul european ECMWF arată un potențial moderat pentru o iarnă rece, dar nimic cert”, a precizat meteorologul Marko Čubrilo.

Modelul meteorologic chinez (CMA) anticipează o iarnă foarte rece, în timp ce modelele americane nu semnalează un blocaj atmosferic semnificativ.

