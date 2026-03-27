Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani

Bianca Dogaru
România a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de arme din lume. În ultimii patru ani, banii dați pe echipamente militare a crescut cu aproape 200%. Un raport internațional arată că țara noastră ocupă acum locul 30 în topul mondial al importurilor de armament. Această creștere uriașă vine însă cu o veste proastă pentru cetățeni: în timp ce armata primește fonduri record, spitalele pierd sume importante, iar școlile primesc mult mai puțin decât au nevoie.

Miliarde de dolari pe tancuri și avioane

Datele oficiale arată că România a triplat cota sa de piață în comerțul global cu arme între anii 2021 și 2025. Jumătate din aceste cumpărături vin din SUA. Guvernul a cumpărat tancuri moderne Abrams, avioane invizibile F-35 și sisteme de rachete Patriot. De asemenea, am cumpărat avioane F-16 din Norvegia și Olanda pentru a ne întări apărarea aeriană.

Alături de România, țări precum Ucraina, Polonia și Marea Britanie au cheltuit cei mai mulți bani pe arme. Tranzacțiile cu armament la nivel mondial au crescut în ultimii 4 ani cu aproape 10%, față de perioada 2016-2020 și au ajuns la peste 30 de miliarde de dolari.

Statul român a promis că va acorda 5% din PIB pentru apărare până în anul 2035. În anul 2026, bugetul Ministerului Apărării Naționale crește la aproape 50 de miliarde de lei. Liderii politici explică faptul că aceste cheltuieli sunt obligatorii din cauza războaielor din apropiere și a promisiunilor făcute către NATO.

Sănătatea pierde 3 miliarde de lei, iar Educația primește doar jumătate din banii promiși

Schimbarea de priorități a României se vede clar în cifrele oficiale pentru anul 2026. Ministerul Sănătății primește o lovitură dură: bugetul scade cu 3 miliarde de lei față de anul trecut. Tăierea are loc exact când spitalele au mai mare nevoie de personal și de aparatură nouă. Bugetul pentru sănătate din acest an este cel mai mic din ultimii cinci, fapt ce pune presiune pe medici și pe pacienți.

Nici în școli situația nu este mai bună. Deși bugetul pentru educație a crescut puțin, suma reprezintă doar 3% din PIB. Aceasta este doar jumătate din pragul de 6% pe care legea îl cere încă din anul 2021. Niciun guvern nu a respectat această regulă până acum. În timp ce investițiile în tehnologie militară bat toate recordurile, școlile rămân în continuare subfinanțate.

Armata este prioritatea numărul unu a Guvernului Bolojan

Analiza banilor arată că România a ales să pună siguranța militară înaintea sănătății și a învățământului. În anii trecuți, Sănătatea primea în jur de 25 de miliarde de lei, dar în 2026 suma scade sub 23 de miliarde. În schimb, Apărarea a urcat constant de la 42 de miliarde la aproape 50 de miliarde de lei.

