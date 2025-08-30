Prima pagină » Actualitate » Ambasadorul Rusiei la București sfidează convocarea la MAE: „Acuzațiile au fost respinse ca fiind nefondate”

Ambasadorul Rusiei la București sfidează convocarea la MAE: „Acuzațiile au fost respinse ca fiind nefondate”

30 aug. 2025, 09:57, Actualitate
Ambasadorul Rusiei la București sfidează convocarea la MAE: „Acuzațiile au fost respinse ca fiind nefondate”

Convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe nu a provocat nicio emoție la Moscova. Cel puțin asta lasă să se înțeleagă rușii, în urma reacției pe care au avut-o.

După atacurile cu rachete din 28 august, care au scufundat o navă ucraineană la Gurile Dunării, MAE l-a convocat pe ambasadorul rus la Bucureşti.

„Acuzații denaturate, distorsionează realitatea”

De asemenea, partea română a condamnat și loviturile date asupra capitalei Kiev, care au provocat daune inclusiv clădirii reprezentanței Uniunii Europene.

Într-o reacție avută pentru agenția rusă TASS, Vladimir Lipaev, trimisul lui Vladimir Putin la București, a comentat, pe scurt:

„Acuzațiile împotriva Rusiei, formulate în timpul întâlnirii, au fost respinse ca fiind nefondate, denaturate şi distorsionează realitatea”.

La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reafirmat că Forțele Armate ale Federației Ruse țintesc exclusiv obiective militare și infrastructuri de sprijin ale armatei ucrainene. În opinia sa, pagubele aduse infrastructurii civile „sunt rezultatul utilizării de către Kiev a sistemelor de apărare antiaeriană și a celor de război electronic”.

În același timp, Zaharova a arătat că reacțiile vehemente ale liderilor europeni față de loviturile rusești contrastează puternic cu lipsa lor de reacție în fața bombardamentelor sistematice ale infrastructurii civile de către armata ucraineană, cu referire la rafinăriile aruncate în aer pe teritoriul Federației Ruse și care s-au soldat cu victime civile.

Reamintim că MAE a „condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale. De asemenea, partea română a deplâns faptul că, în cursul atacurilor, a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ambasadorul Rusiei, convocat de MAE pentru a i se comunica denunțarea României asupra ultimelor bombardamente ruse din Ucraina

Ambasadorul Rusiei, convocat la Bruxelles după atacul asupra reprezentanței UE din Kiev /Macron denunță „TEROAREA” Kremlinului

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. „OFENSIVĂ diplomatică a Rusiei, efectele le vom resimți într-un viitor apropiat”  
09:30
Summit-ul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. „OFENSIVĂ diplomatică a Rusiei, efectele le vom resimți într-un viitor apropiat”  
EXTERNE Autoritatea Palestiniană condamnă decizia SUA de a nu-i acorda viză de intrare în țară președintelui Mahmoud Abbas pentru Adunarea Generală a ONU
09:14
Autoritatea Palestiniană condamnă decizia SUA de a nu-i acorda viză de intrare în țară președintelui Mahmoud Abbas pentru Adunarea Generală a ONU
VIDEO EXCLUSIV Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”
08:30
Doru Pelivan, eduKiwi: „Teama în ANTREPRENORIAT am învins-o cu curaj, cu formare profesională și cu mediu de susținere”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 694. Hamas anunță că ostaticii israelieni vor fi supuși „acelorași riscuri” ca și luptătorii săi
08:29
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 694. Hamas anunță că ostaticii israelieni vor fi supuși „acelorași riscuri” ca și luptătorii săi
EXCLUSIV Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
08:00
Nu se știe sigur dacă ȘCOALA începe pe 8. Sunt bani de salarii, de burse? Un lucru e cert. TOALETELE sunt tot în curte. Explicațiile lui Daniel David
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1284. Rusia lansează o ofensivă puternică în regiunea Dnipropetrovsk
07:33
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1284. Rusia lansează o ofensivă puternică în regiunea Dnipropetrovsk
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Mediafax
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Am pierdut una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile. A fost o figură emblematică a cinematografiei
Evz.ro
Escrocherie prin curier. Atenție la pachetele din afara țării
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Lucia a început să plângă necontrolat în fața camerelor. Concurenta din Casa Iubirii a început să tremure vizibil, ochii i s-au umplut de lacrimi, iar vocea i s-a frânt. Veronica a părăsit platoul când a auzit replica umilitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Astronomii au surprins imagini record ale unei erupții solare și ale buclelor coronale
ANALIZĂ Financial Times: Noul capitalism PATRIOTIC al Americii /Statele Unite tind să adopte un model economic specific Chinei
07:30
Financial Times: Noul capitalism PATRIOTIC al Americii /Statele Unite tind să adopte un model economic specific Chinei
ACTUALITATE 30 AUGUST, calendarul zilei: Warren Buffett împlinește 95 de ani/ Cutremur de 7,1 grade în Vrancea
07:15
30 AUGUST, calendarul zilei: Warren Buffett împlinește 95 de ani/ Cutremur de 7,1 grade în Vrancea
ACTUALITATE EXPLOZIE puternică la Amara, Ialomița/Forajul unui puț a străpuns o pungă de gaze. 270 de oameni, evacuați de urgență
07:10
EXPLOZIE puternică la Amara, Ialomița/Forajul unui puț a străpuns o pungă de gaze. 270 de oameni, evacuați de urgență
FOTO-VIDEO Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
07:00
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
SHOWBIZ O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James
01:14
O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James
HOROSCOP Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare
00:06
Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare