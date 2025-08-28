Ambasadorul Rusiei, convocat la Bruxelles după atacul asupra reprezentanței UE din Kiev /Macron denunță „TEROAREA” Kremlinului

Uniunea Europeană a condamnat ferm, joi, atacurile Rusiei asupra reprezentanței europene din Kiev, iar ambasadorul rus a fost convocat pentru explicații la Bruxelles, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat ”teroarea” Kremlinului.

”Tocmai am vorbit cu membrii delegației UE din Ucraina, după ce clădirea noastră din Kiev a fost avariată ca urmare a unui atac al Rusiei. Determinarea de a continua să susținem Ucraina ne dă forță. Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie vreodată țintă militară. Ca reacție, îl convocăm pe emisarul rus la Bruxelles”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate.

I just spoke with my colleagues in @EUDelegationUA in Kyiv, after our building was damaged by a Russian strike. Your resolve to keep supporting Ukraine gives us strength. No diplomatic mission should ever be a target. In response, we are summoning the Russian envoy in Brussels. pic.twitter.com/8yxTgoCBAM — Kaja Kallas (@kajakallas) August 28, 2025

Cel puțin 15 persoane au fost ucise, iar aproximativ 50 au fost rănite în urma bombardamentelor Rusiei asupra orașului Kiev. Printre clădirile afectate de bombardamente se numără reprezentanța UE din capitala Ucrainei.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a condamnat ferm bombardamentele Rusiei.

”Este vorba despre cel mai grav atac cu drone care vizează capitala Ucrainei începând din iulie. Este și un atac asupra delegației noastre, de aceea, vom menține presiunile maxime asupra Rusiei”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat ”teroarea” și ”barbaria” Rusiei, iar premierul britanic, Keir Starmer, a acuzat Moscova de ”sabotarea eforturilor de pace”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Janet Yellen, fost secretar al Trezoreriei, în Financial Times: Atacurile lui Trump asupra Fed amenință CREDIBILITATEA Statelor Unite

VIDEO Macron reafirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și denunță „propaganda” RUSIEI /„Sunt minciuni, UE nu este Uniunea Sovietică”

Friedrich Merz avertizează, la Chișinău, asupra RISCURILOR generate de Rusia /„Vă susținem în apărarea suveranității”