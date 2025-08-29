Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul Rusiei, convocat de MAE pentru a i se comunica denunțarea României asupra ultimelor bombardamente ruse din Ucraina

29 aug. 2025, 18:54, Știri externe
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, pentru a i se comunica protestul ferm al statului român în legătură cu atacurile executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27-28 august.

„În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale.De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council).Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Vineri, ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei din care a rezultat uciderea a peste 20 de civili. Uniunea Europeană şi Regatul Unit au convocat ambasadorii ruși la Bruxelles și  la Londra, pentru a denunța atacurile sângeroase ale Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ultimul atac este este răspunsul Moscovei la eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului.

Kremlinul acuză Ucraina pentru atacurile asupra infrastructurii rusești

Însă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu varianta lui,  declarând în fața reporterilor că bombardamentul rusesc de la Kiev a fost răspunsul la ultimele atacuri ucrainene asupra infrastructurii rusești:

„Operațiunea militară specială continuă. Puteți vedea că atacurile asupra infrastructurii rusești, adesea asupra infrastructurii civile rusești, de către regimul de la Kiev continuă, de asemenea. Forțele armate ruse își îndeplinesc, de asemenea, sarcinile”, a declarat Dmitri Peskov.

Autorul recomandă: Oana Țoiu a denunțat bombardamentele Rusiei asupra civililor din Ucraina/ „Kremlinul alege bombele în locul dialogului”

