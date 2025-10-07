Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI

Amenințare cu bomba, marți, pe strada Mărășești din municipiul Arad. La fața locului au sosit pirotehniști, în urma unui apel la 112 care amenința că un dispozitiv exploziv va fi detonat. După primele cercetări, suspectul este un bărbat de 38 de ani cu probleme psihice.

Zeci de oameni ai legii au fost prezenți, marți dimineață, pe strada Mărășești din municipiul Arad, în apropiere de Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă”, unde un apel la 112 anunța că un bărbat amenință că va declanșa un dispozitiv exploziv. Inițial, apelantul anunțase că bărbatul a atacat un ambulanțier cu un cuțit, scrie presa locală.

La fața locului s-au deplasat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Arad, fiind solicitată și intervenția specialiștilor pirotehniști din cadrul SRI. Au fost descoperite un telefon mobil și mai multe dispozitive electronice. Bărbatul suspect a fost găsit la distanță de câțiva metri, întins pe pământ.

Suspectul are 38 de ani și afecțiuni psihice

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Ara„ la data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 9:30, prin 112 a fost sesizată o amenințare cu dispozitiv explozibil, pe o stradă din municipiul Arad. La fața locului, echipajul de ordine publică a găsit un telefon mobil, și ulterior un bărbat”. A fost solicitat un echipaj de ambulanță, bărbatul fiind identificat. Acesta are 38 de ani, este din Arad și este cunoscut ca având afecțiuni psihice. Totodată, acesta este cunoscut ca fiind consumator – cel puțin ocazional – de substanțe psihoactive.

. Potrivit oamenilor loegii, a fost solicitată asistențî din partea SRI, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale

„În urma controlului corporal, au fost găsite mai multe obiecte și bunuri electronice, pentru analizarea cărora au fost solicitați specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații. A fost constituită echipa de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, urmând a fi efectuate verificări pentru clarificarea stării de fapt și luarea măsurilor de urmare”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

