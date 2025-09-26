Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani. Adolescentul este acuzat că a trimis zeci de mesaje de amenințare la școli și spitale din România, provocând o stare generală de anxietate și îngrijorare în spațiul public.

Tânărul a fost ridicat, miercuri, de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală.

Elevul a băgat spaima în mai multe școli și spitale din Capitală

Adolescentul a fost dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara. Pe numele tânărului de 17 ani suspectat că a trimis e-mailurile de ameninţare către mai multe școli, grădinițe și spitale din țară a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile, potrivit DIICOT.

Joi seară, el a fost reţinut şi dus iniţial în arest, după care a fost dus la spital pentru tratament de specialitate.

Adolescentul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Al Obregia”

În prezent, elevul se află la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Al Obregia”, sub paza Poliţiei. Mai multe mesaje au fost primite și miercuri dimineață de mai multe școli și spitale din țară.

El a fost reţinut de poliţişti şi procurori DIICOT pentru ameninţare în scop terorist. Elevul ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, scopul fiind de a crea panică şi a intimida populaţia.

Luni, autorităţile au declanşat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale, din Bucureşti şi din ţară, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale.

