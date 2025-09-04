Amenzi de mii de lei la Maternitatea din Sibiu după ce o femeie a MURIT în urma unui avort. Ce nereguli au descoperit inspectorii sanitari

ACTUALITATE Sindicaliştii din administraţia publică bat la poarta lui Ilie Bolojan. Amplu marș de protest pe 15 septembrie
Mai mulți angajați ai Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost amendați în urma controalelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după decesul unei femei de 33 de ani care a murit din cauza complicațiilor apărute în urma unui avort.
„Evoluţia obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfăşurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere şi tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicaţii septice severe. În ciuda tuturor eforturilor şi a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicaţiile au condus rapid la insuficienţă multiplă de organe şi la decesul pacientei. Cazurile de acest tip reprezintă complicaţii rare şi imprevizibile, recunoscute în literatura medicală de specialitate. Subliniem că pacienta a fost permanent sub supraveghere medicală şi a beneficiat de toate îngrijirile şi tratamentele necesare, echipa medicală depunând toate eforturile pentru salvarea ei”, au transmis reprezentanţii spitalului.
Sursa foto: Profimedia
