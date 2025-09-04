Amenzi de mii de lei la Maternitatea din Sibiu după ce o femeie a MURIT în urma unui avort. Ce nereguli au descoperit inspectorii sanitari

Mai mulți angajați ai Maternității Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost amendați în urma controalelor efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, după decesul unei femei de 33 de ani care a murit din cauza complicațiilor apărute în urma unui avort.

Inspectorii sanitari au constatat deficiențe grave în respectarea procedurilor, inclusiv în ceea ce privește utilizarea materialului steril și monitorizarea pacienților în cadrul transfuziilor.

Persoana responsabilă cu transfuziile în secția ATI a fost amendată cu 2.000 de lei, pentru nerespectarea protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre și post transfuzional. O altă amendă de 2.000 de lei a fost aplicată în secția ATI II pentru aceeași neregulă. O sancțiune similară, de 2.000 de lei, a vizat persoana responsabilă cu utilizarea materialului steril, inspectorii DSP constatând deficiențe în acest domeniu.

Femeia de 33 de ani s-a internat cu o sarcină de 23 de săptămâni, având membranele rupte prematur și un avort în curs. Potrivit spitalului, procedura medicală s-a desfășurat în parametri optimi, însă pacienta a dezvoltat ulterior complicații sceptice severe, care au dus la insuficiență multiplă de organe și, în final, la deces.