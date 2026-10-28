VIDEO | Peste 100 de susținători ai lui Călin Georgescu au pătruns în sediul Curții de Apel București, în așteptarea deciziei privind eliberarea fostului prezidențiabil din arest

Peste 100 de susținători ai lui Călin Georgescu au intrat miercuri, 28 octombrie, în sediul Curții de Apel București, unde este judecată contestația făcută de procurorii DIICOT la decizia Tribunalului București, care a respins prelungirea măsurii de arest preventiv pentru o perioadă de încă 30 de zile. Conform informațiilor transmise de reporterul Gândul, aceștia au fost legitimați la intrarea în instituție și au fost nevoiți să renunțe la obiecte contondente precum steaguri sau pancarte. Susținătorii fostului prezidențiabil sunt răsfirați pe holurile Curții de Apel, însă o parte dintre aceștia au decis să șe așeze chiar pe scara principală a instituției.

Între timp, peste 200 de persoane se află în stradă, pe Splaiul Independenței, și continuă să scandeze mesaje de susținere precum „Căline, Căline, poporul e cu tine”, „Călin Georgescu este președinte”, „Fapte inventate, dosare fabricate” sau „Judecători, nu trădători”.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Magistrații decid dacă îl eliberează

Curtea de Apel București este așteptată să stabilească termenul pentru judecarea contestației procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a respins propunerea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și a omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În noaptea zilei de miercuri, la ora 23.59, expiră mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile emise inițial tot de Curtea de Apel București, urmare unui scenariu similar, în care Tribunalul București a respins propunerea anchetatorilor iar Curtea a stabilit definitiv că cei doi trebuie trimiși după gratii.

Pentru a-și arăta susținerea, sute de persoane au decis să înfrunte frigul și ploaia și s-au adunat pe treptele Curții de Apel București în așteaptarea momentului în care fostul prezidențiabil Călin Georgescu va fi adus în instanță.

Călin Georgescu a ajuns să aibă 5 dosare penale în timp ce se afla în arestul preventiv

În cele 30 de zile de când e în arest preventiv, Călin Georgescu a mai ajuns inculpat în două dosare penale. Primul dosar nou este tot orchestrat de DIICOT.

Se referă la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și la tentativă de alterare a datelor informatice și de perturbare a sistemelor informatice.

Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie, la cererea lui Georgescu, un bărbat de 35 de ani ar fi scanat vila din Mogoșoaia ca să găsească tehnica de înregistrare instalată de anchetatori.

Asta s-a întâmplat la cinci zile după percheziția din 21 septembrie. Procurorii spun că rezultatul urmărit nu s-a produs din motive independente de voința lor. Percheziții în acest dosar au avut loc la data de 21 octombrie.