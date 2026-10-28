Elevă trimisă în judecată pentru agresarea unei profesoare, într-o școală din Sectorul 1. Femeia a avut nevoie de 7 zile de îngrijiri medicale

O elevă care a împins o profesoară la o școală gimnazială din Sectorul 1 a fost trimisă în judecată în stare de libertate. Incidentul a avut loc în octombrie 2024, când fata avea 14 ani, iar cercetările au fost finalizate săptămâna trecută, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Eleva ar fi agresat-o pe profesoară după ce ar fi aflat de la o colegă că aceasta i-ar fi vorbit de rău familia. Fata ar fi lovit-o peste mâini și ar fi împins-o, iar profesoara a căzut și s-a lovit la cap.

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Potrivit Parchetului, incidentul a avut loc pe 16 octombrie 2024, la Școala Gimnazială nr. 5 din București. Eleva a împins-o pe profesoară, care a căzut și s-a lovit la cap și la umeri. Cadrul didactic a avut nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale.

„La data de 19.10.2026 au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București trimiterea în judecată, în stare de libertate, și sesizarea Judecătoriei Sectorului 1 București cu privire la o persoană fizică sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. În fapt, s-a reținut, în esență, că la data de 16.10.2024, în jurul orelor 15:25, în timp ce se afla la Școala Gimnazială nr. 5, din mun. București, Calea Victoriei nr. 114, sector 1, inculpata, elevă în cadrul unității școlare, a împins-o pe persoana vătămată, cadru didactic în aceeași unitate școlară, persoana vătămată căzând și lovindu-se în zona capului și a umerilor, provocându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare a avut nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale”, a transmis Parchetul judecătoriei Sectorului 1.

Agresiune într-o școală din Bistrița

După incidentul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, unde un elev de 13 ani a atacat o profesoară și un elev cu un cuțit, un alt incident a avut loc într-o unitate de învățământ din Bistrița. Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrița a fost agresat de două ori, în zile consecutive, de același coleg. Tatăl victimei acuză conducerea școlii că ar fi tratat superficial cazul și ar fi încercat să îl mușamalizeze. Agresorul este monitorizat electronic, în baza unui ordin de protecție, iar tatăl elevului a depus plângeri penale. Povestea, pe larg, AICI.

Un incident grav a avut loc și în Pitești, la Colegiul Tehnic ”Armand Călinescu”. Un elev de 15 ani și-ar fi atacat doi colegi, cu maceta. Aceștia ar fi avut un conflict mai vechi. La scurt timp după incident, Poliția Argeș l-a reținut pentru 24 de ore pe adolescentul de 15 ani.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ