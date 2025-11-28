Americanii au PROBLEME cu banii. Ultima dată când au avut probleme cu banii s-a declanșat criza financiară din 2008 / Ce se întâmplă acum

Black Friday din SUA, frenezia cumpărăturilor de după Ziua Recunoștinței care atrage mulțimi de vânători de chilipiruri în magazine, se confruntă cu un paradox în acest an: se așteaptă aglomerații record, în timp ce apetitul consumatorilor pentru cheltuieli a scăzut brusc.

Ziua, marcată în mod tradițional de cozi – înainte de răsăritul soarelui – în fața magazinelor și de ofertele „de neuitat” la electronice și electrocasnice, a apărut ca un fenomen cultural în jurul sfârșitului anilor ’80, când cumpărătorii au început să se grăbească la magazine cu liste de cadouri pentru Crăciun chiar înainte ca tradi’ionalul curcan de Ziua Recunoștinței să fie digerat.

Evenimentul din acest an, care are loc pe 28 noiembrie, este pe cale să atragă mai mult trafic pietonal ca niciodată, conform estimărilor Federației Naționale de Comerț cu Amănuntul din SUA (NRF). Cu toate acestea, analiștii economici sugerează că oamenii vor fi mult mai puțini dispuși să transforme răsfoirea produselor în achiziții reale.

Deconectarea reprezintă o provocare pentru comercianții cu amănuntul care depind de sezonul sărbătorilor pentru a genera o treime din profitabilitatea lor anuală. Aproape două treimi dintre consumatorii chestionați de NRF intenționează să aștepte ofertele din weekend-ul aferent Zilei Recunoștinței, în creștere de la 59% în 2024, în timp ce cheltuielile medii sunt estimate să scadă la 890 de dolari pe persoană, față de 902 de dolari, anul trecut.

Încetinirea prognozată subliniază efectul presiunilor tot mai mari ale inflației și a ofertei slabe a locurilor de muncă.

„Ceea ce observăm este că, sigur, consumatorii sunt mai precauți”, a declarat pentru Reuters Massimo Basei, director comercial al gigantului danez de bijuterii Pandora, anticipând o concurență acerbă.

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut mai puțin decât era așteptat în luna septembrie, parțial din cauza prețurilor ridicate. Tarifele impuse de președintele Donald Trump au contribuit la această tendință, adăugând aproximativ 4,9 puncte procentuale la prețurile de vânzare cu amănuntul, potrivit organizației non-profit Tax Foundation.

În Europa, ziua crucială de cumpărături a fost marcată de greve la depozitele Amazon din Germania, fiind planificate – de asemenea – proteste separate și în fața magazinelor Zara din Spania.

VIDEO – Reuters