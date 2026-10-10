Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, nu se poate căsători cu femeia pe care o iubește

Motivul pentru care președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, nu se poate căsători cu femeia pe care o iubește

Motivul pentru care președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, nu se poate căsători cu femeia pe care o iubește Galerie Foto 1
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Din 28 septembrie 2026, Serbia are un președinte interimar. Se numește Ana Brnabić, un om politic care a sfidat deja normele convenționale când devenea prim-ministru în 2017. A fost prima persoană declarată homosexuală care a condus guvernul țării, o funcție care, anterior, fusese deținută anterior doar de bărbați heterosexuali, scrie elmundo.es.

Deși este lesbiană declarată și și-a întemeiat o familie împreună cu femeia pe care o iubește, căsătoria între persoane de același sex nu este permisă în țara ei.

De altfel, ea are o poveste inedită. Într-o societate în care orientarea sa sexuală este încă privită cu dezaprobare în anumite cercuri politice, aceasta își crește fiul împreună cu iubita ei, de profesie medic, deși legea o recunoaște drept mamă a copilului doar pe partenera sa.

Copilul ei, Igor, are șapte ani. Mama sa biologică se numește Milica Djurdjic. Partenera ei figurează ca singur părinte în baza legislației ce limitează căsătoria la cuplurile heterosexuale și exclude adopția comună de către cuplurile de același sex.

Ana Brnabić trăiește o experiență a maternității care nu beneficiază de recunoaștere juridică, iar unii activiști pentru drepturile persoanelor gay o critică pentru faptul că se bucură de o poziție privilegiată, în timp ce alte cupluri încă așteaptă recunoașterea drepturilor lor.

Brnabic a împlinit vârsta de 51 de ani chiar pe 28 septembrie, dată care a coincis cu preluarea rolului de șef al statului în urma demisiei lui Vucic.

Anterior, ea a deținut funcția de prim-ministru între 2017 și 2024, iar ulterior a fost președinte al Parlamentului – funcție desemnată prin Constituție pentru a prelua conducerea în cazul în care postul de președinte rămâne vacant.

Vučić a numit-o în guvernul său

Încă de tânără, ea și-a dorit să ajungă departe. A studiat în Statele Unite și în Regatul Unit, în timp ce țara sa traversa perioada de izolare și bombardamente din epoca Milošević. În august 2016, Vučić a numit-o în guvernul său în funcția de ministru al Administrației Publice și Autonomiei Locale. Atunci când a prezentat-o, a evidențiat o trăsătură personală care se alinia imaginii unei Serbii moderne, liberale și tolerante pe care dorea să o proiecteze: faptul că vorbea deschis despre orientarea sa sexuală.

De asemenea, el i-a lăudat competențele și a subliniat că ceea ce conta era ceea ce putea realiza în calitate de ministru.

O lună mai târziu, Brnabić a participat la evenimentele Belgrade Pride. Ascensiunea sa în fruntea guvernului, în 2017, a declanșat atacuri homofobe, chiar din partea unor aliați ai puterii de la guvernare.

Țări din Europa unde căsătoria între persoane de același sex este legală

Căsătoria între persoane de același sex este legală în peste 35 de țări din întreaga lume. În Europa, acestea sunt:

• Țările de Jos (prima țară din lume, în 2001)
• Belgia, Spania, Norvegia, Suedia, Portugalia, Islanda, Danemarca, Franța, Regatul Unit, Luxemburg, Irlanda, Finlanda, Germania, Malta, Austria, Elveția, Slovenia, Estonia, Grecia și Liechtenstein

sursa foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de transparență la negocieri și susține că Nicușor Dan mizează, în desemnările sale, doar pe ruperea PNL
15:55
Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu de lipsă de transparență la negocieri și susține că Nicușor Dan mizează, în desemnările sale, doar pe ruperea PNL
NEWS ALERT Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
15:55
Mega-cultură de canabis depistată de o anchetă DIICOT. Doi clujeni o creșteau pe câmp, acasă deținând cantități uriașe de plante
CONTROVERSĂ Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
15:37
Megascandal între Ponta și Fritz pe marginea „salvării” Șantierului Naval Mangalia. Ce îi reproșează fostul premier șefului USR, chiar la postarea în care acesta lăuda „reușitele” lui Miruță și Darău
APĂRARE România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
15:34
România va primi bani în plus prin SAFE. Ce trebuie să facă autoritățile pentru a accesa fondurile
SCANDAL Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”
14:51
Scandalul între Diana Buzoianu și șefa ANM ia amploare, după acuzațiile că banii instituției au fost cheltuiți pe parfumuri, sutiene și produse de lux. Replici dure la TV: „Nu sunt vinovată”/„E ridicol”
ANALIZĂ România resimte presiunea opririi Unității 6 de la Kozlodui. Dependența de importuri regionale ne afectează securitatea energetică. Cu cât se vor mări facturile la electricitate
14:00
România resimte presiunea opririi Unității 6 de la Kozlodui. Dependența de importuri regionale ne afectează securitatea energetică. Cu cât se vor mări facturile la electricitate
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Digi24
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Adevarul
Dilema USR și jocul PSD în negocierile pentru Guvernul Niculescu. Ce șanse are noul Cabinet
Mediafax
Grindeanu forțează o coaliție cu PNL: E decizia corectă pentru România
Click
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Cancan.ro
Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu antrenorul Dan Alexa, de fapt: 'Și s-a...
Ce se întâmplă doctore
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cele mai misterioase scrieri ale lumii antice, pe care nimeni nu a reușit să le descifreze
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
ATAC Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile
17:09
Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile
FLASH NEWS Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“
16:39
Trump și-a exprimat încă o dată nemulțumirea pentru faptul că nu a primit Nobelul pentru Pace. „Am oprit opt războaie, am adus acasă toți ostaticii israelieni și nu am primit premiul. Wow!“
FLASH NEWS Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august
16:13
Cine este Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe aleasă de Donald Trump. O înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august
CONTROVERSĂ Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
15:34
Reacția lui Trump, după ce un reporter de la Casa Albă l-a informat că Zelenski l-a numit „slab“ pentru că a încheiat un acord energetic cu Putin
FLASH NEWS Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
15:13
Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan a avut de câștigat după moțiunea PSD-AUR care a dus la căderea Guvernului Bolojan. Cum explică liderul senatorilor AUR
FLASH NEWS Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele
15:01
Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale de la 1 noiembrie. Ce măsuri tehnice și administrative sunt obligate să adopte platformele

Cele mai noi

Trimite acest link pe