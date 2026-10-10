Motivul pentru care președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, nu se poate căsători cu femeia pe care o iubește

Din 28 septembrie 2026, Serbia are un președinte interimar. Se numește Ana Brnabić, un om politic care a sfidat deja normele convenționale când devenea prim-ministru în 2017. A fost prima persoană declarată homosexuală care a condus guvernul țării, o funcție care, anterior, fusese deținută anterior doar de bărbați heterosexuali, scrie elmundo.es.

Deși este lesbiană declarată și și-a întemeiat o familie împreună cu femeia pe care o iubește, căsătoria între persoane de același sex nu este permisă în țara ei.

De altfel, ea are o poveste inedită. Într-o societate în care orientarea sa sexuală este încă privită cu dezaprobare în anumite cercuri politice, aceasta își crește fiul împreună cu iubita ei, de profesie medic, deși legea o recunoaște drept mamă a copilului doar pe partenera sa.

Copilul ei, Igor, are șapte ani. Mama sa biologică se numește Milica Djurdjic. Partenera ei figurează ca singur părinte în baza legislației ce limitează căsătoria la cuplurile heterosexuale și exclude adopția comună de către cuplurile de același sex.

Ana Brnabić trăiește o experiență a maternității care nu beneficiază de recunoaștere juridică, iar unii activiști pentru drepturile persoanelor gay o critică pentru faptul că se bucură de o poziție privilegiată, în timp ce alte cupluri încă așteaptă recunoașterea drepturilor lor.

Brnabic a împlinit vârsta de 51 de ani chiar pe 28 septembrie, dată care a coincis cu preluarea rolului de șef al statului în urma demisiei lui Vucic.

Anterior, ea a deținut funcția de prim-ministru între 2017 și 2024, iar ulterior a fost președinte al Parlamentului – funcție desemnată prin Constituție pentru a prelua conducerea în cazul în care postul de președinte rămâne vacant.

Vučić a numit-o în guvernul său

Încă de tânără, ea și-a dorit să ajungă departe. A studiat în Statele Unite și în Regatul Unit, în timp ce țara sa traversa perioada de izolare și bombardamente din epoca Milošević. În august 2016, Vučić a numit-o în guvernul său în funcția de ministru al Administrației Publice și Autonomiei Locale. Atunci când a prezentat-o, a evidențiat o trăsătură personală care se alinia imaginii unei Serbii moderne, liberale și tolerante pe care dorea să o proiecteze: faptul că vorbea deschis despre orientarea sa sexuală.

De asemenea, el i-a lăudat competențele și a subliniat că ceea ce conta era ceea ce putea realiza în calitate de ministru.

O lună mai târziu, Brnabić a participat la evenimentele Belgrade Pride. Ascensiunea sa în fruntea guvernului, în 2017, a declanșat atacuri homofobe, chiar din partea unor aliați ai puterii de la guvernare.

Țări din Europa unde căsătoria între persoane de același sex este legală

Căsătoria între persoane de același sex este legală în peste 35 de țări din întreaga lume. În Europa, acestea sunt:

• Țările de Jos (prima țară din lume, în 2001)

• Belgia, Spania, Norvegia, Suedia, Portugalia, Islanda, Danemarca, Franța, Regatul Unit, Luxemburg, Irlanda, Finlanda, Germania, Malta, Austria, Elveția, Slovenia, Estonia, Grecia și Liechtenstein

sursa foto: Hepta