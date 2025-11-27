ANAF controlează persoanele care au făcut bani din OnlyFans. Un bărbat de 49 de ani a câștigat cel mai mult, dar nu a declarat nimic la stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat veniturile.

Cea mai mare sumă de bani obținută prin platforma OnlyFans, în România, a fost de 3,6 milioane de lei, în jur de 700.000 de euro, bani care nu au fost declarați la stat, potrivit surselor Antena 3. Creatorul de conținut care a strâns această sumă uriașă a fost un bărbat de 49 de ani, au mai precizat sursele menționate.

Informațiile vin în contextul în care ANAF a anunțat controale extinse în cazul a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video pe OnlyFans.

Potrivit sursei citate, celebra platformă plătește taxe aferente veniturilor obținute din drepturile de proprietate intelectuală de doar 6%, față de 10% impozit pe venit sau 16% impozit pe dividende.

Astfel, în urmă evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de aproape 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate.

ANAF susține că, potrivit analizei preliminare, aproximativ 64 de milioane de lei nu au fost declarate autorităților fiscale.

„Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei, în perioada menționată”, se menționează în comunicatul ANAF.

De asemenea, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.