Industria erotică online acaparează România. 100 de români au câștigat din OnlyFans peste 50 de milioane de lei într-un singur an. Statul își vrea partea și caută să-i execute

Peste 100 de români care au câștigat bani din platforme cu conținut pentru adulți, inclusiv din OnlyFans, nu și-au declarat veniturile, prejudiciind statul cu taxe și impozite de aproape 8.000.000 de lei. În total, sumele nedeclarate depășesc 65 de milioane de lei pentru perioada 2023- 2024.

ANAF a identificat peste 100 de persoane care au obținut venituri semnificative din platforme de conținut pentru adulți fără a le declara. Inspectorii fiscali estimează că aceste sume ajung la circa 65 de milioane de lei, ceea ce înseamnă obligații fiscale restante de aproximativ 8 milioane de lei, scrie Economedia.ro.

Pe lângă acești utilizatori, alte câteva sute de persoane sunt în prezent în verificări, în cadrul unui control extins asupra celor care monetizează conținut online.

„Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. Verificãrile sunt efectuate atât de structura centralã, cât și de direcțiile regionale. Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudã, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine, operate de Fenix International și JWS International. Analiza preliminarã aratã cã aceste venituri – în valoare totalã de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autoritãților fiscale. În urma evaluãrilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate. Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bãrbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate variazã considerabil, de la 200.000 de lei pânã la 3,15 milioane de lei, în perioada menționatã.

Totodatã, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF”, se arată într-un comunicat al instituției.

Cum sunt impozitate veniturile din OnlyFans

Potrivit legislației fiscale din România, veniturile obținute din activități pe platforme precum OnlyFans sunt încadrate ca venituri din activități independente.

Astfel, acestea sunt taxate cu 10% impozit pe venitul impozabil. De asemenea, venitul net se calculează prin scăderea cheltuielilor deductibile determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

ANAF a început încă din 2022 să emită decizii de impunere pentru creatorii de conținut adulți care nu și-au declarat câștigurile, după creșterea explozivă a platformelor precum OnlyFans în România.

Potrivit experților fiscali, verificările ANAF vor continua, fiind vizate în special platformele digitale de monetizare a conținutului.

Instituția își intensifică eforturile în contextul exploziei veniturilor obținute exclusiv online, dar și al reformelor cerute la nivel european pentru taxarea economiei digitale.