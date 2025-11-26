Prima pagină » Economie » Industria erotică online acaparează România. 100 de români au câștigat din OnlyFans peste 50 de milioane de lei într-un singur an. Statul își vrea partea și caută să-i execute

Industria erotică online acaparează România. 100 de români au câștigat din OnlyFans peste 50 de milioane de lei într-un singur an. Statul își vrea partea și caută să-i execute

Mihai Tănase
26 nov. 2025, 09:20, Economie
Industria erotică online acaparează România. 100 de români au câștigat din OnlyFans peste 50 de milioane de lei într-un singur an. Statul își vrea partea și caută să-i execute
Foto: Profimedia images

Peste 100 de români care au câștigat bani din platforme cu conținut pentru adulți, inclusiv din OnlyFans, nu și-au declarat veniturile, prejudiciind statul cu taxe și impozite de aproape 8.000.000 de lei. În total, sumele nedeclarate depășesc 65 de milioane de lei pentru perioada 2023- 2024.

ANAF a identificat peste 100 de persoane care au obținut venituri semnificative din platforme de conținut pentru adulți fără a le declara. Inspectorii fiscali estimează că aceste sume ajung la circa 65 de milioane de lei, ceea ce înseamnă obligații fiscale restante de aproximativ 8 milioane de lei, scrie Economedia.ro.

Pe lângă acești utilizatori, alte câteva sute de persoane sunt în prezent în verificări, în cadrul unui control extins asupra celor care monetizează conținut online.

„Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. Verificãrile sunt efectuate atât de structura centralã, cât și de direcțiile regionale.

Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudã, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine, operate de Fenix International și JWS International. Analiza preliminarã aratã cã aceste venituri – în valoare totalã de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autoritãților fiscale.

În urma evaluãrilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bãrbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate variazã considerabil, de la 200.000 de lei pânã la 3,15 milioane de lei, în perioada menționatã.
Totodatã, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF”, se arată într-un comunicat al instituției.

Cum sunt impozitate veniturile din OnlyFans

Potrivit legislației fiscale din România, veniturile obținute din activități pe platforme precum OnlyFans sunt încadrate ca venituri din activități independente.

Astfel, acestea sunt taxate cu 10% impozit pe venitul impozabil. De asemenea, venitul net se calculează prin scăderea cheltuielilor deductibile determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

ANAF a început încă din 2022 să emită decizii de impunere pentru creatorii de conținut adulți care nu și-au declarat câștigurile, după creșterea explozivă a platformelor precum OnlyFans în România.

Potrivit experților fiscali, verificările ANAF vor continua, fiind vizate în special platformele digitale de monetizare a conținutului.

Instituția își intensifică eforturile în contextul exploziei veniturilor obținute exclusiv online, dar și al reformelor cerute la nivel european pentru taxarea economiei digitale.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ EXCLUSIV Impozitul minim pe cifra de afaceri adâncește criza economică. România a pierdut investiții de sute de milioane de euro în urma acestei taxe, unice în Europa. Economist: Nu vă jucați cu taxele, s-ar putea să ne ardem puternic
06:00, 21 Nov 2025
Impozitul minim pe cifra de afaceri adâncește criza economică. România a pierdut investiții de sute de milioane de euro în urma acestei taxe, unice în Europa. Economist: Nu vă jucați cu taxele, s-ar putea să ne ardem puternic
ECONOMIE România, în topul SCUMPIRILOR la carburanți din regiune. Accizele uriașe riscă să ne scoată de pe rutele internaționale de transport
09:13, 20 Nov 2025
România, în topul SCUMPIRILOR la carburanți din regiune. Accizele uriașe riscă să ne scoată de pe rutele internaționale de transport
FLASH NEWS Economia gâfâie. Creșterile de altădată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025
12:32, 14 Nov 2025
Economia gâfâie. Creșterile de altădată sunt istorie și PIB-ul scade cu 0,2% în iulie-septembrie 2025
ECONOMIE ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate
09:30, 14 Nov 2025
ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate
ECONOMIE BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
09:05, 13 Nov 2025
BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei
EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
SPORT Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
12:54
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
EXTERNE Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
12:49
Cine este ultimul suspect al jafului de la Luvru și cum a fost implicat în spargere. Procurorii de la Paris fac noi dezvăluiri
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN