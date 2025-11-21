Prima pagină » Actualitate » ANAF scoate la vânzare o Mazda 6 din 2016 și un BMW 320 D Cabrio. La ce preț le vinde

ANAF scoate la vânzare o Mazda 6 din 2016 și un BMW 320 D Cabrio. La ce preț le vinde

21 nov. 2025, 16:55, Actualitate
ANAF scoate la vânzare o Mazda 6 din 2016 și un BMW 320 D Cabrio. La ce preț le vinde
sursa foto: ANAF

ANAF scoate la vânzare două autoturisme, un BMW decapotabil și o Mazda 6, ambele la a treia licitație, organizată în Dej, județul Cluj.

Astfel, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Unitatea Fiscală Municipală Dej, organizează o nouă licitație publică pentru valorificarea unor bunuri mobile sechestrate.

Licitația se află la a treia strigare și va avea loc pe 10 decembrie 2025, ora 12:00, în camera 29 a sediului din strada Mihai Eminescu, nr.2, Dej.

Pe lista bunurilor scoase la vânzare este și o mașină Mazda 6, farbricată în 2016, care are motor diesel de 2191 cmc. Mașina este evaluată la 33.350 lei (exclusiv TVA).

În același timp, va fi licitată și o mașină BMW 320 D Cabrio, an de fabricație 2011, motor de 1995 cmc diesel, evaluată la 25.650 lei (exclusiv TVA). Mașina se află în prezent într-un service auto, potrivit devizului de lucrări nr. 16147 din 24.10.2025.

Așadar, interesați pot viziona autoturismele cu o zi înaintea licitației, în 9 decembrie 2025, ora 12:00, la aceeași adresă din Dej, județul Cluj.

