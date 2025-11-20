Cum îi depistează statul pe „bombardieri”, pentru a le taxa averile nejustificate. Răspunsul oficial al ANAF

Oficialii de la ANAF au detaliat pașii pe care organele fiscale îi urmează în contextul în care președintele instituției, Adrian Nica, a transmis, acum o lună un avertisment ferm persoanelor care nu-și pot justifica averile, în special așa-numiților „bombardieri”, scrie Mediafax.ro.

Astfel, persoanele care afișează averi considerabile fără a avea venituri declarate, implicit așa-numiții „bombardieri” cu mașini scumpe, sunt în vizorul șefului ANAF, Adrian Nica, care anunța pa 16 octombrie declanșarea unei acțiuni de verificare a românilor care au averi nejustificate. Circa 200 de persoane care nu ar putea să își justifice averea ar fi vizate de controale, susținea demnitarul.

Reprezentanții ANAF au transmis Mediafax că, potrivit Codului Fiscal, analiza de risc reprezintă activitatea efectuată de organul fiscal pentru a identifica riscurile de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, de a le evalua, de a le gestiona, dar și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de administrare fiscală.

„Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși acțiunilor de control (verificarea situației fiscale personale, verificare documentară, inspecție fiscală parțială) este efectuată de către organul fiscal competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc”, au transmis oficialii ANAF.

În ce privește activitățile derulate la nivelul Direcției generale control venituri persoane fizice (DGCVPF), pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, la nivelul direcției se fac activități preliminare de analiză de risc asupra tuturor persoanelor fizice rezidente fiscal în România, pentru a stabili riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

„Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă”, se arată în răspunsul comunicat.

Astfel, în cadrul analizei de risc, atât analiză de risc punctuală, dar și analiza de risc pe grup masiv de date, sunt avute în vedere creșterile sau descreșterile elementelor patrimoniale ale persoanelor fizice, fiind integrate și achizițiile/vânzările de bunuri mobile, spre exemplu mașinile.

„Precizăm că elementele patrimoniale avute în vedere la estimarea averii, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din OPANAF nr. 920/2023 privind persoanele fizice cu averi mari, sunt bunurile imobile, bunurile mobile și activele financiare deținute”, se arată în răspunsul transmis.

Conform informațiilor publice în ce privește activitatea Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în analiza de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, însă nu mai puţin de 50.000 lei.

