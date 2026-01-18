„Își mai permite Europa pensii generoase de la stat?”, este titlul unei complexe analize Financial Times, care pune în discuție îmbătrânirea populației continentului, rata scăzută a natalității, dificultatea sistemelor de pensii în marile state europene și măsurile disperate pe care le iau Guvernele pentru a proteja totuși populația, în fața noilor provocări militare și economice.

Deciziile legate de sistemele de pensii sunt cele mai dificile, pentru că pot îngropa orice putere, având în vedere că ele vizează o categorie importantă a electoratului.

Atunci când Emmanuel Macron a candidat în 2022 pentru a fi reales, a făcut ceea ce puțini politicieni francezi îndrăznesc să facă: le-a spus alegătorilor că vârsta de pensionare va trebui să crească pentru a asigura viabilitatea continuă a sistemului generos de pensii al țării.

El și-a îndeplinit promisiunea un an mai târziu, cu un cost politic uriaș, forțând schimbarea de la 62 la 64 de ani printr-un parlament divizat și înfruntând proteste naționale masive care au lăsat în flăcări unele străzi din Paris și din alte orașe.

Victoria obținută cu greu a fost efemeră – chiar în octombrie anul trecut, prim-ministrul lui Macron, Sébastien Lecornu, aflat în dificultăți, a fost forțat să abandoneze reforma pentru a cumpăra sprijinul parlamentarilor de stânga necesar pentru a adopta un buget de asistență socială și a asigura supraviețuirea guvernului.

„Este o situație foarte proastă, cu cheltuieli mari”, spune Antoine Bozio, profesor la École des Hautes Études en Sciences Sociales, adăugând că „o mare parte din problema financiară din Franța se datorează sistemului de pensii”.

Episodul a arătat încă o dată că pensiile reprezintă a treia cale de atac a politicii în Franța. Însă dezbateri similare, mai puțin extreme, despre cum se finanțează sistemul de asistență socială pentru pensionari sunt în desfășurare în toată Europa, pe măsură ce continentul îmbătrânește.

47% din cheltuielile continentului se duc pe pensii

La nivelul UE, 47% din cheltuielile pentru protecție socială ale blocului comunitar sunt cheltuite pe prestații pentru bătrânețe și urmași, față de 36,7% cheltuite pentru boală și invaliditate și 8,7% pentru familii și copii.

Chiar și în Regatul Unit, unde sistemul privat joacă un rol mai important, organismul de supraveghere fiscală al țării a prognozat că cheltuielile cu pensiile de stat – a doua cea mai mare parte din bugetul guvernamental după sănătate – vor crește de la aproape 5% din PIB la 7,7% până la începutul anilor 2070.

Italia are cele mai mari costuri cu pensiile din UE, puțin peste 15% din PIB, conform statisticilor Comisiei Europene.

Franța și Grecia cheltuiesc fiecare peste 14%. În Germania, o treime din toate veniturile fiscale federale vor fi cheltuite pentru astuparea golurilor din sistemul de pensii de stat în acest an, potrivit unei estimări a think-tank-ului economic Ifo din München.

Pensiile vs Apărarea. Creștem impozitele?

„Problema principală este: cum putem finanța creșterea cheltuielilor pentru apărare, tranziția energetică și noile tehnologii, în timp ce cheltuim atât de mult pe pensii?”, spune Bozio. „Dacă vrem să continuăm să cheltuim atât de mult pe pensii, atunci trebuie să creștem impozitele.”

Jens Südekum, un economist german care îl consiliază pe ministrul de finanțe al țării, a numit sistemul de pensii „marele elefant din cameră”.

În Franța, biroul de audit a estimat anul trecut că deficitul de pensii al țării, în prezent în jur de 1,7 miliarde de euro, ar putea crește la 15 miliarde de euro până în 2035 și să ajungă la 30 de miliarde de euro până în 2045, dacă nu se fac reforme suplimentare.

Creșterea vârstelor de pensionare. Ce soluții au adoptat țările europene

Țările europene au încercat să abordeze costurile crescânde ale pensiilor încă din anii 1990 și au avut unele succese, multe dintre ele ridicând vârsta de pensionare de stat de la 65 la 67 de ani sau mai mult.

Italia și-a legat vârsta de pensionare de speranța de viață, în timp ce Franța a legat creșterile anuale ale pensiilor de inflația prețurilor de consum, mai degrabă decât de venituri. În unele țări, cheltuielile cu pensiile ca procent din PIB sunt așteptate să scadă pe termen lung ca urmare a unor astfel de mișcări.

Însă chiar și aceste măsuri s-au lovit de opoziție politică în economiile majore, unde politicienii încep să se opună creșterilor automate ale vârstei de pensionare.

Germania a blocat nivelurile pensiilor în raport cu salariile medii până în 2031, în loc să permită scăderea acestora. În Regatul Unit, parlamentarii – precauți în privința unei reacții negative a pensionarilor, se țin de problema „triplului blocaj” – o politică ce garantează creșterea pensiilor de stat la cel mai ridicat nivel dintre venituri, inflație sau 2,5% – chiar dacă se estimează că costul politicii va fi triplu față de estimările inițiale.

Opțiunile pentru o reformă serioasă, cum ar fi o mai mare parte a asigurărilor private, trecerea la sisteme finanțate de tip canadian sau reducerea beneficiilor, ar necesita un grad de consens politic și public pe care puțini îl consideră realizabil în prezent. Un sondaj recent YouGov privind atitudinile față de pensiile de stat în șase țări europene a subliniat această contradicție.

Majoritatea locuitorilor din Franța, Germania, Spania și Italia consideră că sistemele lor de pensii de stat sunt deja inaccesibile și că este probabil să devină și mai inaccesibile, conform studiului.

Cu toate acestea, în multe țări participante la studiu a existat o opoziție netă față de remediile evidente, inclusiv creșterea în continuare a vârstei de pensionare de stat, creșterea impozitelor pentru lucrători, testarea pensiilor în funcție de venituri sau permiterea unei imigrații sporite, așa cum a făcut Spania.

Viitorul nu sună bine

Miniștrii de pe întreg continentul sunt foarte conștienți de faptul că scăderea ratelor de fertilitate, creșterea speranței de viață și creșterea economică scăzută ar putea copleși progresele realizate până în prezent.

„Din motive financiare și demografice, nu putem face niciun pas înapoi”, spune Elsa Fornero, fostul ministru italian al Muncii, care a elaborat legea care, din 2012, leagă vârsta de pensionare de speranța de viață.

„Toate partidele din actualul guvern au criticat foarte dur legea”, adaugă ea. „Dar, în cele din urmă, [ea] este piesa centrală a unei căi sustenabile pentru finanțele publice și s-a înțeles că aceasta nu poate fi anulată.”

Otto von Bismarck a creat pensiile naționale de stat acum 137 de ani

În majoritatea țărilor europene mari, inclusiv Germania, Franța, Italia și Spania, statul oferă principala pensie bazată pe venituri, plătită din contribuțiile lucrătorilor actuali, care își propune să înlocuiască o parte din venitul anticipat de pensionare.

Astfel de sisteme au fost modelate după cel creat de Otto von Bismarck, care a introdus pensiile naționale de stat în 1889 pentru a preveni ascensiunea socialismului și a consolida loialitatea față de monarhia autoritară germană. „Ideea mea a fost să conving clasele muncitoare – sau ar trebui să spun, să le mituiesc – să considere statul ca o instituție socială care există de dragul lor și care are grijă de bunăstarea lor”, i-a spus el ulterior unui jurnalist britanic.

Acesta plătea până la 20% din salariul mediu al muncitorilor din industrie atunci când ieșea la pensie. A fost conceput pentru a preveni sărăcia, mai degrabă decât pentru a facilita o pensionare confortabilă.

Alte țări au urmat curând exemplul. În Regatul Unit, prim-ministrul David Lloyd George a introdus pensiile pentru bătrânețe în 1909. Acest sistem, care a devenit ulterior cunoscut sub numele de „Beveridgean” după un raport istoric privind asistența socială realizat de William Beveridge în 1942, plătea beneficii forfetare.

O pensie completă de stat în Regatul Unit reprezintă în prezent aproape o treime din câștigul mediu; pensiile private, de obicei prin intermediul schemelor la locul de muncă, sunt menite să ofere o siguranță suplimentară la pensionare.

Ambele sisteme sunt de tip „pay as you go” („plătiți pe măsură ce utilizați”) — pensiile de stat sunt plătite dintr-un amestec de contribuții curente și impozite generale.

Ratele ridicate ale natalității și redresarea economică postbelică din anii 1950 și 1960 au făcut ca puțini oameni să se îngrijoreze de sustenabilitatea unor astfel de aranjamente, iar pensiile de stat au devenit mult mai generoase decât fuseseră concepute inițial. Italia are una dintre cele mai mari rate de înlocuire din Europa, pensiile plătind aproape 80% din câștigurile medii.

Cât sunt ratele de contribuție în UE?

Ratele de contribuție, atât din partea contribuabililor, cât și a angajatorilor lor, sunt în mod corespunzător ridicate, reprezentând 33% din câștiguri în Italia, 28% în Franța și 19% în Germania.

„Franța și Italia au rate de contribuție foarte mari… Germania are unele dificultăți deoarece există o rată medie de contribuție, dar o îmbătrânire destul de ridicată”, spune Hervé Boulhol, economist senior la OCDE. Aceasta se compară cu o medie de peste 20% în Regatul Unit — plătită prin asigurările naționale — și doar 11% în SUA.

Extinderea sistemelor de asistență socială în Europa înseamnă că bătrânețea nu mai este sinonimă cu dificultăți financiare sau cu dependența de familie. Pensionarii se pot aștepta acum la o viață mai sănătoasă și mai lungă.

Franța are una dintre cele mai scăzute rate ale sărăciei dintre economiile mari, mai puțin de 7% dintre persoanele cu vârsta peste 75 de ani primind un venit sub jumătate din media populației, potrivit OCDE. Chiar și în Regatul Unit, unde pensiile de stat sunt mai puțin generoase, această cifră este de aproape 19% – comparativ cu aproape 27% în SUA.

Europa, cea mai afectată de îmbătrânirea populației

Ca urmare a îmbunătățirii speranței de viață, vârsta medie în Europa este acum de 43 de ani – cu 12 ani mai mare decât în ​​restul lumii. În următorii 25 de ani, populațiile din țările OCDE vor îmbătrâni de aproape două ori mai repede decât în ​​ultimii 25 de ani, Europa fiind printre cele mai afectate.

Italia și Spania, împreună cu Suedia, au cele mai mari speranțe de viață din UE. În același timp, au rate de fertilitate foarte scăzute, de aproximativ 1,2 copii pe femeie — mult sub media de 2,1 necesară pentru a păstra structura demografică a unei populații — și un număr tot mai mare de persoane în vârstă.

Până la mijlocul anilor 2050, se preconizează că ambele vor avea peste 75 de persoane cu vârsta peste 65 de ani la 100 de persoane apte de muncă. Prin urmare, Spania este pe cale să aibă cel mai scump sistem de pensii din OCDE, potrivit grupului cu sediul la Paris, la 17,3% din PIB.

Pensiile generoase și povara fiscală tot mai mare necesară pentru finanțarea acestora au contribuit, de asemenea, la o decalaj generațional tot mai mare. „Italia are deja rate ale sărăciei mai mari în rândul tinerilor decât în ​​rândul persoanelor în vârstă”, spune Vincenzo Galasso, profesor de economie la universitatea Bocconi. „Sunt sceptic în privința ideii dacă este un lucru bun – câtă dreptate generațională există în asta?”

Rata natalității scade, speranța de viață crește. Soluția UE: oamenii trebuie să lucreze mai mult

În anii 1990, pe măsură ce scăderea ratei natalității s-a accelerat și speranța de viață a crescut mai repede decât se aștepta, miniștrii și oficialii din întreaga Europă au început să se gândească la modalități de reducere a costului tot mai mare al pensiilor de stat.

O modalitate de a realiza acest lucru a fost de a-i obliga pe oameni să lucreze mai mult timp înainte de a fi eligibili pentru aceasta. Regatul Unit, de exemplu, a introdus o nouă pensie de stat de bază în 2016, care impunea 35 de ani de contribuții la asigurările naționale, în loc de 30, cât era anterior.

O altă măsură a fost creșterea vârstei la care pensiile de stat devin plătibile. Potrivit OCDE, aproape două treimi din cele 38 de țări membre ale sale au planificat creșteri ale vârstei de pensionare până în 2060. În UE, vârsta medie pentru prestațiile complete de pensie de stat va crește la aproximativ 67 de ani, de la sub 65 de ani în prezent.

Soluția țărilor nordice. Exemplul Danemarca: vârsta de pensionare crește până în 2040 la 70 de ani

Țările scandinave au fost cele mai ambițioase. Vârsta normală de pensionare în Danemarca este de 67 de ani, dar va crește la 70 de ani până în 2040. Ca multe alte țări, aceasta a corelat vârsta de pensionare cu creșterea speranței de viață pentru a face schimbările mai acceptabile pentru alegătorii în vârstă.

Însă această politică este supusă presiunilor în unele țări. În Italia, unul dintre cele trei partide din coaliția de guvernare a prim-ministrului Giorgia Meloni a cerut înghețarea vârstei de pensionare la actuala valoare de 67 de ani – o măsură care ar crește costurile pensiilor cu 0,4% din PIB până în 2040, potrivit Biroului Parlamentar de Buget independent al Italiei.

După o negociere intensă în culise, s-a ajuns la un compromis care implică o rată mai lentă de creștere, compensată de sfârșitul unor prevederi care permiteau pensionarea anticipată.

„Ceea ce a făcut guvernul a fost să le spună deschis poporului italian — dar în special celor din Liga — să uite de contrareforma pensiilor”, spune Fornero, fostul ministru al Muncii.

Germania insistă pe pensiile private

Sistemul de pensii din Germania are un mecanism de stabilizare care evită creșteri mari ale cheltuielilor în ciuda îmbătrânirii semnificative a populației. Însă, în 2018, guvernul Angelei Merkel a suspendat regula până în 2025, iar anul trecut aceasta a fost prelungită până în 2031.

Unele țări încurajează, de asemenea, angajații să economisească mai mult în pensii private pentru a reduce povara asupra statului. Germania a introdus în 2002 subvenții guvernamentale pentru ca gospodăriile să investească în scheme de pensii private. Schema complexă este reformată și ar putea „aduce mulți bani pe piața de capital”, potrivit lui Sebastian Külps, directorul pentru Germania și Europa de Nord la administratorul de active Vanguard.

La sfârșitul anului 2025, guvernul Italiei a legiferat înscrierea automată a angajaților în sisteme de pensii complementare, cu excepția cazului în care aceștia aleg să renunțe, cu scopul de a crește rata de participare la scheme suplimentare de economii de la nivelul actual de aproximativ o treime. Contribuțiile beneficiază de un stimulent fiscal de până la 5.300 EUR pe an.

„Aceasta este o alegere care va aduce beneficii tinerilor și, fără ea, nu vom putea garanta pensii decente în viitor”, a declarat ministrul finanțelor, Giancarlo Giorgetti, într-un comunicat.

Comisia Europeană a recomandat țărilor să introducă cadre de înscriere automată pentru a face pensiile private mai atractive și mai accesibile.

O mișcare mai radicală ar fi trecerea la un sistem de pensii finanțat prin finanțare, în care plățile către pensionari sunt parțial finanțate din active, mai degrabă decât din contribuțiile curente și impozitele generale. Canada a făcut acest lucru în anii 1990, creând CPPIB după ce și-a dat seama că sistemul său de pensii de stat cu plată pe măsură ce se utilizează va deveni rapid nesustenabil pe măsură ce populația îmbătrânește.

Mișcarea a fost nepopulară la vremea respectivă, deoarece beneficiile au fost reduse și contribuțiile au crescut. Însă creșterea puternică înseamnă că acum are active în administrare de peste 777 miliarde de dolari canadieni și a generat un venit net de peste 500 de miliarde de dolari canadieni de la înființare.

Economia europeană crește lent

Cu toate acestea, voința politică din țările europene de a înființa un astfel de fond este probabil scăzută. Având în vedere că în prezent contribuțiile la pensii sunt utilizate pentru a finanța plățile către pensionarii existenți, ar fi necesare plăți suplimentare pe o perioadă lungă de timp pentru a crea un fond de active care să finanțeze pensiile viitoare.

Unii economiști consideră că o soluție mult mai simplă la pericolul pensiilor din Europa ar fi relansarea economiei sale lente, care a crescut cu aproximativ 1,5% pe an în ultimii cinci ani, comparativ cu aproximativ 2,5% în SUA.

„Problema fundamentală este că economia nu a crescut suficient de repede”, spune Rupert Watson, director global de economie la Mercer. „Nu ceea ce primesc pensionarii este cauza problemei, ci lipsa creșterii economice.”

