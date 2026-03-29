Anca Mazilu ne spune când apare „puiul de somn” și de ce organismul simte nevoia să se odihnească

În cel mai nou podcast „Altceva cu Adrian Artene”, Anca Mazilu ne spune când apare „puiul de somn”. Totul despre „secretele” organismului nostru și ce putem face pentru a ne cunoaște mai bine într-o ediție care nu trebuie ratată.

„Altceva cu Adrian Artene” a avut-o invitată, sâmbătă, 28 martie, pe Anca Mazilu, care a vorbit, printre altele, și despre miturile despre somn.

„Puiul de somn este o resetare”

În funcție de cronotipul pe care îl avem, adică de cum funcționează organismul nostru, putem fi mai eficienți. Suntem foarte matinali, suntem normali, dar majoritatea populației funcționează undeva între 6-7:00 și spre după-amiază, spre seară. Sau suntem nocturni, «păsări de noapte».

Mai există și o a patra categorie: cei care nu reușesc să se odihnească corespunzător niciodată în viață. Se numește cronotipul delfinului, iar somnul lor este pur și simplu fragmentat. Există acolo niște dereglări, iar această nișă este foarte îngustă și, de obicei, este nevoie de consultul unui medic specialist.

Puiul de somn vine în momentul în care ajungem undeva între 12:00 și 16:00 și nu mai avem suficientă energie să ne continuăm activitățile zilei.

Acesta poate fi între 10 și 30 de minute; dacă depășim o jumătate de oră, nu mai este un pui de somn și ne poate strica somnul de seară.

Ce se spune despre somnul de seară

Somnul de seară… din bătrâni se spunea, da, și acum neuroștiințele și somnologia confirmă povestea asta. Nu e bine să dormim după ora 17:00, tocmai pentru că nivelul de melatonină scade foarte mult. Dacă luăm puiul de somn prea târziu, nu mai avem timp să acumulăm suficientă melatonină până la momentul culcării.

De fapt, puiul de somn este o resetare, ca un espresso scurt, fără exces. Ideal este să se întâmple în condiții de siguranță, să nu ajungem în starea de epuizare în care adormim la semafor sau pe drum lung. Ori câteva, ori 10 minute.

Da, și putem să facem acest «retreat urban» în fiecare zi, să intrăm în meditații profunde, pentru că avem timp”, a explicat Anca Mazilu.

