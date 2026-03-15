Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: „Nemurirea are legătură cu ceea ce lăsăm în urma noastră”

Ce este nemurirea și cum o definim? Împăcarea cu trecutul și cum să ne conectăm cu eternitatea, iată câteva dintre temele abordate în ultimul episod din cel mai nou sezon al podcastului „Altceva”. Invitata lui Adrian Artene a fost reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu.

Sâmbătă seară, 14 martie, canalul de YouTube Altceva a găzduit o conversație profundă și provocatoare.

De ce e nevoie „ca să rămână viu ceva”

„Nemurirea, într-adevăr, are legătură cu ceea ce lăsăm în urma noastră. Nu suntem toți creatorii mari despre care să se vorbească peste secole. Nu-i nevoie. Ca să rămână viu ceva, din nou, nu e nevoie să fim la nivelul ăsta. Rămâne din noi ceva viu prin copiii noștri, prin nepoții noștru.

E foarte interesant sentimentul pe care l-am avut și mi-l amintesc atunci când s-a născut nepoțica mea. Nu l-am avut când s-a născut fiica mea. Dar când a apărut nepoțica mea, am trăit în inima mea ceva ce nu pot explica. M-am conectat la această continuitate a vieții, viața merge mai departe.

Eu, existența mea, acest parcurs al meu, știam că lucrurile merg mai departe. S-a deschis o linie de evoluție”, i s-a destăinuit Lavinia Bârlogeanu lui Adrian Artene.

Cine este Lavinia Bârlogeanu

Profesor universitar, doctor în psihologie și psihoterapeut, Lavinia Bârlogeanu ne învață cum ne putem vindeca prin credință și artă și ne „prescrie”, totodată, pilula tinereții fără bătrânețe.

De altfel, ea este convinsă că „lumea îți răspunde atunci când ai făcut un lucru bun” și apreciază că ne putem conecta cu… nemurirea, dacă scăpăm de falsa iluzie a fericirii.

În dialogul purtat cu Adrian Artene, invitata „Altceva” a vorbit și despre „mesajele primite de dincolo” și a mărturisit faptul că există vise premonitorii și… amintiri din viitor. A fost, fără îndoială, un episod care te va pune pe gânduri, mai ales că a adus perspective surprinzătoare despre psihologie, viață și transformare.

