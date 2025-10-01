Anchetă a autorităților la New York, după o explozie ce a dus la prăbușirea parțială a unui BLOC de 20 etaje din Bronx

O clădire de locuințe de 20 de etaje din cartierul Bronx al New Yorkului s-a prăbușit parțial, miercuri dimineață.

Imaginile pe care Departamentul de Pompieri le-a distribuit pe rețelele de socializare arătau porțiunea prăbușită pe un colț al clădirii, care face parte din Mitchel Houses, un complex administrat de Autoritatea pentru Locuințe din New York.

Presa a scris că înainte de prăbușire s-ar fi produs o explozie.

Pompierii au declarat că echipele de salvare au ajuns la fața locului imediat după ora 8 dimineața și au descoperit că un puț de incinerator s-ar fi prăbușit, notează New York Times.

Oficialii au declarat că nu au fost raportați răniți după incident, deși operațiunile de salvare continuă.

Aproximativ 3.462 de persoane locuiesc în Mitchel Houses, un complex care a fost construit în 1966.

„Primele relatări sunt despre o explozie într-un coș de fum al clădirii”, a declarat Barbara Brancaccio, purtător de cuvânt al Autorității. „Din fericire, nu au fost raportate victime și o anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauza”.

Inspectorii de la Departamentul de Clădiri ai orașului au sosit și ei la fața locului.

Primarul New York-ului Eric Adams a postat pe Twitter că este conștient de „situația de urgență care are loc” în Mott Haven și a îndrumat oamenii să evite zona.

Foto: X / NYC Emergency Management

