Cel mai lung tunel de autostradă construit în România a fost străpuns. Când se va putea circula pe 360 km fără întrerupere

Tunelurile de pe secțiunea Margina–Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj–Deva au fost străpunse în totalitate, iar progresul fizic al lucrărilor pe cei aproximativ 9 kilometri a depășit 75%. Tunelul 2, cu galerii de aproape doi kilometri, este cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Cea mai grea etapă a acestui șantier s-a încheiat astăzi”, a anunțat vineri șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Finalizarea excavațiilor reprezintă un moment important pentru secțiunea Margina–Holdea, proiect care va elimina întreruperea de pe A1 dintre Lugoj și Deva. Tunelul 2 este format din două galerii, cu lungimi de 1.985 de metri și, respectiv, 1.825 de metri. Potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, acesta este cel mai lung tunel de autostradă construit până în prezent în România.

La realizarea tunelurilor s-a lucrat aproximativ doi ani, 24 de ore din 24, pe zece fronturi, fiind implicate aproximativ 900 de persoane. Contractul pentru cei 9,13 kilometri ai secțiunii Margina–Holdea are o valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA. În luna mai, progresul fizic al proiectului ajunsese la aproximativ 60%. Acum, șantierul a depășit pragul de 75%.

Ce urmează în interiorul tunelurilor

Străpungerea galeriilor nu înseamnă însă finalizarea tunelurilor. Constructorii continuă lucrările la cămășuiala definitivă din beton, care înaintează, potrivit șefului CNAIR, cu aproximativ 20 de metri pe zi.

În paralel, pe traseu sunt montate grinzi la pasaje și viaducte, iar pe mai multe porțiuni a început așternerea binderului, primul strat de asfalt.

Betonarea integrală a galeriilor ar trebui încheiată până la sfârșitul anului 2026. Va urma una dintre etapele esențiale pentru deschiderea circulației: instalarea și testarea sistemelor de siguranță și monitorizare.

Tunelul 2 va fi echipat cu ventilatoare, senzori, telefoane pentru situații de urgență, hidranți și sisteme de comunicații radio.

Cristian Pistol estimează că, odată cu deschiderea Margina–Holdea, șoferii vor putea circula în prima jumătate a anului 2027 pe mai mult de 360 de kilometri de autostradă fără întrerupere, între Boița și Nădlac.