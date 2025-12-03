Când va avea loc nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Va fi sau nu invitat și tatăl artistei?

Andreea Bălan a spus când va avea loc nunta cu Victor Cornea. de asemenea, artista a anunțat și dacă tatăl ei va fi invitat la eveniment.



Andreea Bălan s-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea. Cei doi urmează să se căsătorească.

Recent, la emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, Andreea Bălan a venit însoțită de Victor Cornea, viitorul său soț. Vedeta a spus când avea avea loc nunta lor – 10 mai 2026, pe malul lacului Buftea. Artista a spus și că tatăl său, Săndel, cu care a avut o relație cu suișuri și coborâșuri, va fi prezent la eveniment.

Când va avea loc nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce nume va purta artista după căsătorie

”Nu, nu, el nu știa data, de asta spunea așa. El a spus că nu știe și atunci, știi cum e presa, a zis că nu a fost invitat. Normal că vine, a venit și la Sala Palatului, am cântat împreună, o să vină și la nuntă, doar că mă conduce nașul Temi… El o să fie acolo cu mama, toată familia e invitată”, a declarat Andreea Bălan, potrivit click.ro.

”Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a mai spus vedeta.