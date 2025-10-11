Andreea Lambru, director din cadrul Electrica, ar fi cercetată penal în Belgia pentru spălare de bani

Andreea Lambru, director executiv pentru Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare ar fi cercetată penal în Belgia într-un dosar de spălare de bani.

În dosar ar fi implicate mai multe firme din Belgia, Grecia și România. În anchetă sunt vizate plăți considerate mită, care ar fi fost efectuate de companii românești către firme belgiene, potrivit strictsecret.com

Sursa citată mai arată că parchetul belgian a reținut că faptele s-ar fi petrecut între 2012-2021, existând intenția frauduloasă de a obține avantaj ilicit, pentru a înșela terții sau cu intenția de a provoca un prejudiciu, în special pentru a utiliza firma EBLE SPRL în scopul spălării comisioanelor derivate din fapte de corupție.

Andreea Lambru, născută în 1985 și absolventă a universității Româno-Americane, a fost plasată în conducerile mai multor companii din sectorul energetic.

Cine este Andreea Lambru

Potrivit ultimei declarații de avere care apare pe site-ul ANI, din iunie 2024, Lambru a lucrat la ministerul lui condus de Sebastian Burduja, a fost în consiliul de supraveghere al Hidroelectrica, a fost președintele consiliului de administrație la Electrica Furnizare, a fost membru în consiliul de administrație la Electrica Producție și este încă director executiv la Electrica, companie la care Ministerul Energiei deține 49,78%.

La numirea sa în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, Andreea Lambru a fost prezentată drept „bomba sexy” de la Palatul Victoria.

I se spunea „Bomba sexy” de la Guvern

În 2012 a fost victima unui incident nedorit, împiedicându-se și căzând lângă liderii USL în timp ce aceștia se apropiau de intrarea de la Romexpo, unde se desfășura conferința de alegeri a TNL. Secretarul general adjunct al Guvernului a fost ajutată de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, să se ridice, ea renunțând ulterior să poarte pantofii cu toc înalt, preferând o pereche de sandale.

Presa a scris recent că directorul Executiv Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și Președintele Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare, Andreea Lambru, a uitat să își treacă în declarația de interese depusă pe la 15.06.2024, adică de la momentul ocupării acestor poziții, dar și în altele mai vechi, una din firmele în care este acționar, notează Newsonline.

Electrica S.A. este o entitate de interes strategic național în domeniul energetic, având capital majoritar deținut de statul român.

În acest context, Andreei Lambru îi reveneau obligațiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, respectiv aceea de a depune și completa corect declarațiile de avere și de interese, astfel încât să reflecte cu fidelitate toate situațiile juridice și economice care pot genera incompatibilități sau conflicte de interese.