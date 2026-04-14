Andrei Caramitru: După alegerile din Ungaria, am ajuns de căruță, cei mai debili, îngălați, anti-reformatori și proști din Europa de Est

Andrei Caramitru reacționează în urma alegerilor din Ungaria. Într-o postare pe Facebook, acesta scrie că românii au ajuns „de căruță” și sunt „cei mai debili și proști din Europa de Est”.

Caramitru face o comparație cu alte state din regiune, arătând cât de mari diferențe sunt față de România.

„Nu suntem în stare să închidem Realitatea”

Redăm mai jos postarea integrală de pe pagina de Facebook a lui Andrei Caramitru:

„După alegerile din Ungaria – am ajuns de căruță cei mai debili, îngălați, anti reformatori și prosti din Europa de est. Vorbesc ca sistem / lidership aici.

În Moldova – Maia Sandu e senzație. Reforme pe bandă rulantă, influența rusească oprită, reforma maximă pe justiție, comasare județe / comune . Tot.

În Ungaria – Magyar va merge cu super reforme rapid și în forță .

În Bulgaria – aia nu au deficit și sunt deja în zona euro.

În Ucraina – aia au ajuns lideri globali pe tehnologie militară, au miniștri senzaționali de 35 de ani cu IQ 180. Sunt respectați de totală lumea. Fabulos .

Noi – avem pe Lia, nu suntem în stare să închidem Realitatea și toți vor să îl dea jos pe bolojan ca nu ii mai lasă să fure grobian, tembel, cash în cutii de pantofi.

„Trebuie ruptă pisica”

Trebuie ruptă acum pisica aici. Nu mai merge cu «stabilitate» și cu jocuri de culise între grupări de pitecantropi. Sau la bal sau la spital.

Eu cred ca trebuie un partid de tip tisza – făcut de oamenii ok din PNL, usr, reper, antreprenori, societate civilă. Fără useliști , fără combinatori. Fresh și hardcore.

Eu cred ca trebuie să fie pusă presiune pe ND – sau ești cu reformele sau ești cu PSD. Și să dea afară pe TOȚI ăia care erau consilierii lui kwi . Să numească rapid șefi de servicii NOI ȘI BUNI – la toate serviciile – și să iasă din birou. Să susțină reformele. Sau la bal sau la spital toată lumea acum. Nu mai merge.

Și bolo să nu îi mai fie frică – să meargă la rupere și asta e vedem ce iese la final. Dar nu mai merge așa. Nu ajungem nicăieri ne prăbușim așa. Să îi dea afară pe toți useliștii din PNL sau dacă nu se poate să ia pe toți ăia buni și să facă partid nou să comaseze toată dreapta reformatoare și anti corupție”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

