Andrei Caramitru dă rezultatul alegerilor din Ungaria.

Unul dintre cei mai vocali influenceri din România, Andrei Caramitru, a lansat un mesaj virulent în dimineața alegerilor cruciale din Ungaria. În postarea sa, Caramitru Jr. lansează un comentariu persiflant la adresa „zuzuraniștilor disperați”, pe care îi îndeamnă, ca și în trecut, „să nu mai fie atât de proști”.
În mesajul lansat chiar în ziua de Paște, fiul actorului Ion Caramitru avertizează că tabăra suveranistă venerează „răul ăla mare (Putin și Orban)”.
În continuare, analistul economic își exprimă satisfacția că actualul premier maghiar Viktor Orban va pierde alegerile. Aduce ca argument cotațiile Polymarket.
Pe un ton foarte ironic, influencerul progresist le recomandă suveraniștilor să voteze cu Orban, dar îi avertizează că „tot voi low aichiu ați pierdut”.
Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR: „Nu suntem Iran, OK?”
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei