Andrei Caramitru dă rezultatul alegerilor din Ungaria.

Unul dintre cei mai vocali influenceri din România, Andrei Caramitru, a lansat un mesaj virulent în dimineața alegerilor cruciale din Ungaria. În postarea sa, Caramitru Jr. lansează un comentariu persiflant la adresa „zuzuraniștilor disperați”, pe care îi îndeamnă, ca și în trecut, „să nu mai fie atât de proști”.

În mesajul lansat chiar în ziua de Paște, fiul actorului Ion Caramitru avertizează că tabăra suveranistă venerează „răul ăla mare (Putin și Orban)”.

„Rămâneți disperați urlând la lună”

În continuare, analistul economic își exprimă satisfacția că actualul premier maghiar Viktor Orban va pierde alegerile. Aduce ca argument cotațiile Polymarket.

„Bună dimineața și Paște Fericit !

Se votează azi în Ungaria. Mai jos situațiunea. Pentru zuzuraniști disperați – atât de prostălăi că îi venerează fix pe ăia care vor să le facă răul ăla mare (Putin și Orban) – o să piardă Orban azi și rămâneți disperați urlând la lună (sau luna – aia în bikini americanca rusofilă a lui jorjel).

Pontul lui Caramitru pentru „low aichiu”

Pe un ton foarte ironic, influencerul progresist le recomandă suveraniștilor să voteze cu Orban, dar îi avertizează că „tot voi low aichiu ați pierdut”.

Le dau un pont – dacă sunteți așa de convinși – jucați bre pe Orban . Până diseară dacă aveți dreptate aveți de 5 ori banii. Dar s-ar putea să pățiți ca la Caritas că tot voi low aichiu ați pierdut și atunci deh. Așa se întâmplă când ești prost. Când ești prost la nivel terminal – pierzi de fiecare dată că decizi tot timpul prost, invers. Și după urli la luna, pitipoanca în bikini. Și te arunci în următoarea prostie care o să te “salveze”.

Paște fericit la toată lumea inclusiv la proști să se deștepte să nu mai fie chiar atât de prosti”.

