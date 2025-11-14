Prima pagină » Actualitate » Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE

Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE

14 nov. 2025, 22:03, Actualitate
Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR - Simina Tănăsescu - SURSE

Un scandal uriaș în interiorul Curții Constituționale a izbucnit la începutul săptămânii după publicarea motivării deciziei pe pensiile magistraților. Mai multe pasaje s-ar regăsi în motivarea Curții Constituționale (varianta finală) fără să fie votate de majoritatea judecătorilor. Informația a fost publicată inițial de știripesurse.

Pasajele introduse în varianta finală a motivării deciziei CCR antamau fondul legii – și nu forma/ lipsa avizului CSM, și este posibil ca acestea să facă parte din redactările altui judecător, apropiat de Guvernul Ilie Bolojan – pentru a-i da posibilitatea premierului PNL să revină în Parlament cu aceeași variantă veche de lege, arată surse.

Cert este că înainte de a se publica motivarea CCR, în forma ei finală, documentul nu ar fi fost transmis spre a fi văzut/ consultat de toți judecătorii și ar fi fost asumat de președintele CCR, Simina Tănăsescu, susțin surse apropiate CCR.

Unul dintre judecători ar fi aflat chiar din străinătate că motivarea deciziei pe respingerea legii privind pensiile magistraților a apărut publicată altfel decât o votase.

Sursele susțin că – după izbucnirea scandalului – inițial judecătorii CCR au decis să se facă totuși o rectificare a motivării, însă ulterior președintele CCR nu ar mai fi dorit să revină asupra documentului.

Cei 5 judecători care au trântit legea lui Bolojan pe formă sunt Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc, Bogdan Licu și fostă consilieră a lui Klaus Iohannis, Mihaela Cochină. Opinia separată a fost semnată de președintele CCR, Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dacian Dragoș. Judecătorul Stan a semnat o opinie concurentă la aceeași soluție.

Ilie Bolojan, astăzi: Săptămâna viitoare repunem proiectul privind pensionarea magistraților

„Săptămâna viitoare vom repune proiectul (în dezbatere publică), în prima parte a săptămânii, trebuie să facem asta ca să existe o perioadă rezonabilă de timp, în așa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință.

Buna credință și colaborarea loială se vor vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect, în așa fel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt posibil rezonabil să propunem din nou acest proiect pentru ca el să devină lege. Dacă facem asta, până pe data de 28 nu mai avem probleme legate de pierderea banilor, cel puțin în totalitate. Poți să ai anumite penalizări.

E.L: Mențineți acel prag de 70%?

La începutul săptămânii viitoare vom tranșa toate detaliile acestui proiect și după ce va fi o decizie a coaliției, îl vom anunța. Trebuie să închidem acest lucru, din punctul meu de vedere, până marți”, a spus astăzi Bolojan într-un interviu la Europa Liberă.

Anunțul făcut astăzi de premierul Bolojan, privind redepunerea proiectului privind pensionarea magistraților, ar fi confirmat suspiciunile unor judecători CCR că situația din instituție – cu apariția unor pasaje în motivare care nu au fost votate de majoritate – nu este întâmplătoare.

Citește și

EXTERNE Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort
22:26
Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort
VIDEO Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor
22:00
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor
FLASH NEWS POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
21:27
POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
UTILE Postul Crăciunului 2025, o zi în plus de abstinență. Poate fi și cel mai costisitor pentru creștini
20:34
Postul Crăciunului 2025, o zi în plus de abstinență. Poate fi și cel mai costisitor pentru creștini
UTILE Când ai nevoie de cadastru și intabulare? Ce asigură, de fapt, aceste proceduri
19:55
Când ai nevoie de cadastru și intabulare? Ce asigură, de fapt, aceste proceduri
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei