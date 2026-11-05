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Vortexul polar schimbă vremea în Europa. Unde sunt prognozate episoade neobișnuite de ger și ninsori abundente

Vortexul polar schimbă vremea în Europa. Unde sunt prognozate episoade neobișnuite de ger și ninsori abundente
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Vortexul polar schimbă vremea în Europa. Iată unde sunt prognozate episoade neobișnuite de ger și ninsori abundente.

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Meterologii de la Severe Weather anunță prăbușirea vortexului polar mai devreme decât se așteptau. Specialiștii spun că vânturile stratosferice scad până aproape de zero și, conform prognozelor, își vor inversa direcția în zilele următoare, acesta fiind cel mai timpuriu eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW) înregistrat vreodată. Specialiștii au analizat simulările modelelor climatice pentru a identifica ierni în care a avut loc un fenomen similar în timpul unui episod puternic de El Niño.

Iernile identificate indică un semnal clar de vreme rece și ninsori în anumite regiuni din Statele Unite, Canada și Europa, pe parcursul lunilor decembrie și ianuarie, în timp ce fenomenul „Super El Niño” tinde să genereze un tipar complet diferit.

Vortexul polar: motorul iernii deasupra regiunilor nordice

Vortexul polar este un sistem complex de circulație specific iernii, prezent deasupra emisferei nordice (dar și a celei sudice). Acesta este împărțit în două straturi: stratosfera (la altitudini mai mari) și troposfera (la altitudini mai mici). Un vortex polar puternic și stabil acționează ca o barieră, reținând aerul cel mai rece deasupra Polului Nord și asigurând condiții meteorologice mai blânde în Statele Unite și Europa. Totuși, acesta poate fi perturbat, permițând astfel eliberarea aerului rece.

Principala perturbare apare, de obicei, ca urmare a unei creșteri a presiunii și a temperaturii în stratosferă, fenomen cunoscut sub denumirea de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), sau din cauza altor procese dinamice care își pot avea originea la niveluri inferioare.

În prezent, vortexul polar este puternic perturbat, urmând ca, în zilele următoare, să aibă loc o inversare a direcției vânturilor stratosferice.

La nivelul Europei, semnalul asociat unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW) în luna decembrie indică o anomalie de presiune scăzută spre est și nord, însoțită de o creastă barică în zonele vestice. Acest tipar poate fi observat chiar și în cazul evenimentelor SSW care au loc în plină iarnă. Prin urmare, semnalul general al presiunii nu diferă semnificativ de cel asociat unei prăbușiri a vortexului polar în luna noiembrie.

Această configurație a presiunii determină un flux dinspre nord către continent, întrucât un sistem de joasă presiune se rotește în sens invers acelor de ceasornic. Iar semnalul termic asociat fenomenului SSW pentru luna decembrie indică temperaturi sub valorile normale pe întreg continentul.

Într-un context meteorologic obișnuit și în plină iarnă, o astfel de configurație poate aduce un aer destul de rece în Europa. Totuși, aceasta nu reprezintă o prognoză, ci doar un semnal simulat, bazat pe o prăbușire a vortexului polar la începutul lunii noiembrie, cu privire la condițiile meteorologice din decembrie.

Semnalul privind ninsorile urmează acest tipar, indicând cantități de zăpadă peste medie în mare parte a continentului, cu excepția zonelor din nord și nord-est. Atât în ​​Statele Unite, cât și în Europa, o încălzire stratosferică survenită la începutul lunii noiembrie constituie un indicator favorabil pentru condițiile meteorologice din luna decembrie. Rămâne însă de văzut dacă acest semnal va rezista în fața tiparelor meteorologice deja existente.

Ianuarie: Un semnal mai clar provenit din prăbușirea vortexului polar

La nivelul Europei, semnalul timpuriu de încălzire stratosferică indică o inversare a regimului termic pentru luna ianuarie: anomalia de temperatură sub normal se regăsește acum în regiunile vestice, în partea central-nordică și în zonele nordice. În același timp, o anomalie caldă avansează spre est, înlocuind anomalia rece din luna decembrie.

Ca întotdeauna, ninsorile apar pe fondul umidității și al aerului rece. Astfel, semnalul privind ninsorile pentru luna ianuarie indică o cantitate mai mare de zăpadă în cea mai mare parte a regiunilor centrale, vestice și nord-vestice, sub influența unui flux dinspre nord care interacționează cu umiditatea dinspre Atlantic și Marea Mediterană.

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