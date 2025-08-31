Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!

Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!

31 aug. 2025, 17:36, Pastila lui Cristoiu
Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!

În pastila sa de astăzi, publicistul Ion Cristoiu vorbește despre cum președintele Nicușor Dan a realizat că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan nu sunt fezabile și mai degrabă lovesc în traiul oamenilor simpli și nu-și ating scopul reducerii deficitului. 

„În mai multe rânduri am semnalat că marea problemă a așa zisei reforme la care s-a angajat Guvernul Ilie Bolojan, guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR-USR-Minorități, marea problemă o reprezintă poate nu atât loviturile cumplite date cetățenilor simpli, vieții cotidiene, cu creșteri de impozit, TVA, reduceri de posturi, care sigur, între noi fie vorba, funcționarul n-are nicio vină. La stat nu i-au zis „noi te angajăm, dar ești în plus, te epurăm la prima criză. Nu aceasta este problema. Dar este și o problemă importantă -EFECTELE acestor măsuri. ”

Ion Cristoiu, despre Ilie Bolojan: „Cel mai tare om din istorie de la Burebista încoace, …socotitorul care nu se uită și taie”

Ion Cristoiu îl caracterizează pe premierul Ilie Bolojan drept un „socotitor” și „cel mai tare om din istorie de la Burebista încoace, care nu se uită și taie”:

„Am atras atenția că sunt făcute pe picior, făcute cu fundul, pe stilul de socotitor al lui Ilie Bolojan. Nu există armonizare. Par spectaculoase pentru agențiile de rating. Ele nu sunt gândite în ansamblu. Pot fi contrare chiar scopului propus, și anume, asanării finațelor țării. Procedura de asumare adâncește divorțul dintre aceste măsuri și realitate. Te gândești dacă ele corespund complexității realității și am spus că ele nu corespund fiindcă sunt făcute de socotitorul Ilie Bolojan căruia i s-a vârât că e cel mai tare om din istorie de la Burebista încoace, nu se uită și taie. ”

Despre declarația lui Nicușor Dan: „Cea mai neroadă declarație din postdecembrism.În 2027, o să corecteze că nu trebuia scoasă splina, ci intestinele”

Publicistul constată că președintele Nicușor Dan a recunoscut că măsurile de austeritate sunt făcute sub „presiunea timpului”. Însă, acestea rămân în vigoare până la 1 ianuarie 2027, timp în care românii de rând vor avea de suferit.

„Recunoaște că sunt făcute cu fundul, sub presiunea timpului, li se taie piciorul, le scoate ficatul. Și în ianuarie 2027, când mulți nu o să mai trăim, când nu o să mai avem splină, ficat, picioare, el o să vină și o să corecteze că nu trebuiau scoase picioarele, splina, ci intestinele. N-am mai auzit în postdecembrism o declarație mai neroadă ca acest tip de la Cotroceni, care a fost și drogat de iliile bolojenești și cu basarabence. El a spus ceva incredibil. Da, știm domne că măsurile sunt prost făcute, și sunt sub presiunea timpului, dar ne așteaptă un moment dificil, un an și ceva în car vom experimenta măsurile tâmpite luate sub presiunea timpului. Eu așa ceva, o recunoaștere a dezastrului românesc, n-am mai pomenit”, este declarația scriitorului în cel mai nou jurnal din „Pastila lui Cristoiu”.

Autorul recomandă: O diversiune de compromitere a Suveranismului autentic: „Nicușor Dan – suveranist”

Mediafax
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ: Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui. Imagini și detalii de la fața locului
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Socializarea ne-ar putea prelungi viața, indică un nou studiu
TEHNOLOGIE Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România
18:35
Amendă de 1.500 lei dacă folosești aceste 5 electrocasnice după ora 22:00. Ce zice legea din România
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești
18:00
Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești
ACTUALITATE SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale
17:32
SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale
ULTIMA ORĂ Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj. Au rezultat 11 persoane rănite
17:20
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj. Au rezultat 11 persoane rănite
UPDATE Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
17:05
Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”