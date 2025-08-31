Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!

În pastila sa de astăzi, publicistul Ion Cristoiu vorbește despre cum președintele Nicușor Dan a realizat că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan nu sunt fezabile și mai degrabă lovesc în traiul oamenilor simpli și nu-și ating scopul reducerii deficitului.

„În mai multe rânduri am semnalat că marea problemă a așa zisei reforme la care s-a angajat Guvernul Ilie Bolojan, guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR-USR-Minorități, marea problemă o reprezintă poate nu atât loviturile cumplite date cetățenilor simpli, vieții cotidiene, cu creșteri de impozit, TVA, reduceri de posturi, care sigur, între noi fie vorba, funcționarul n-are nicio vină. La stat nu i-au zis „noi te angajăm, dar ești în plus, te epurăm la prima criză. Nu aceasta este problema. Dar este și o problemă importantă -EFECTELE acestor măsuri. ”

Ion Cristoiu, despre Ilie Bolojan: „Cel mai tare om din istorie de la Burebista încoace, …socotitorul care nu se uită și taie”

Ion Cristoiu îl caracterizează pe premierul Ilie Bolojan drept un „socotitor” și „cel mai tare om din istorie de la Burebista încoace, care nu se uită și taie”:

„Am atras atenția că sunt făcute pe picior, făcute cu fundul, pe stilul de socotitor al lui Ilie Bolojan. Nu există armonizare. Par spectaculoase pentru agențiile de rating. Ele nu sunt gândite în ansamblu. Pot fi contrare chiar scopului propus, și anume, asanării finațelor țării. Procedura de asumare adâncește divorțul dintre aceste măsuri și realitate. Te gândești dacă ele corespund complexității realității și am spus că ele nu corespund fiindcă sunt făcute de socotitorul Ilie Bolojan căruia i s-a vârât că e cel mai tare om din istorie de la Burebista încoace, nu se uită și taie. ”

Despre declarația lui Nicușor Dan: „Cea mai neroadă declarație din postdecembrism.În 2027, o să corecteze că nu trebuia scoasă splina, ci intestinele”

Publicistul constată că președintele Nicușor Dan a recunoscut că măsurile de austeritate sunt făcute sub „presiunea timpului”. Însă, acestea rămân în vigoare până la 1 ianuarie 2027, timp în care românii de rând vor avea de suferit.

„Recunoaște că sunt făcute cu fundul, sub presiunea timpului, li se taie piciorul, le scoate ficatul. Și în ianuarie 2027, când mulți nu o să mai trăim, când nu o să mai avem splină, ficat, picioare, el o să vină și o să corecteze că nu trebuiau scoase picioarele, splina, ci intestinele. N-am mai auzit în postdecembrism o declarație mai neroadă ca acest tip de la Cotroceni, care a fost și drogat de iliile bolojenești și cu basarabence. El a spus ceva incredibil. Da, știm domne că măsurile sunt prost făcute, și sunt sub presiunea timpului, dar ne așteaptă un moment dificil, un an și ceva în car vom experimenta măsurile tâmpite luate sub presiunea timpului. Eu așa ceva, o recunoaștere a dezastrului românesc, n-am mai pomenit”, este declarația scriitorului în cel mai nou jurnal din „Pastila lui Cristoiu”.

Autorul recomandă: O diversiune de compromitere a Suveranismului autentic: „Nicușor Dan – suveranist”