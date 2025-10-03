Prima pagină » Actualitate » Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”

Luiza Dobrescu
03 oct. 2025, 10:55, Actualitate
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile”

Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. În aceeași vreme, sindicatul angajaților din Guvern, vizați de măsurile de restructurare anunțate de Bolojan acuză că economiile la buget se fac numai în anumite părți, în vreme ce Cancelaria Premierului „fentează” legea ca să își achiziționeze automobilele. 

Guvernul a cerut oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de o contracta numai mașini de fabricație românească. Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă. Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România.

Cancelaria Prim-Ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispozițiilor legale, anunță Guvernul României.

Contractul cu  Grupul Dacia Renault este pentru 17 mașini noi, în garanție, și costă 80 de mii de lei/lună. Oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128.000 de lei.

Guvernul anunță că s-a făcut o economie substanțială, având în vedere că în contractul inițial cu RAAPPS, costurile lunare se ridicau la suma de 850.000 de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. După preluarea mandatului de către Ilie Bolojan, numărul vehiculelor a ajuns la 16, iar costurile s-au redus la 480.000 de lei.

SAALG: „Legile sunt pentru fraieri”

Mașinile vor ajunge la demnitari și la angajații Cancelariei, care trebuie să se deplaseze în interes de serviciu.

Reprezentanții sindicali spun, printr-un comunicat, că Guvernul fentează legea atunci când e vorba de demnitari, în contextul în care se discută de austeritate.

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe. Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria. Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a reinterpreta interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Guvernul taie cheltuielile de TRANSPORT ale demnitarilor. Mihai Jurca: Astăzi folosim Duster. Am renunțat la mașinile care consumau mai mult

Bolojan pare că nu știe ce vorbește. Declarațiile premierului despre programul RABLA, contrazise de date oficiale

