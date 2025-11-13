Prima pagină » Actualitate » Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă

Luiza Dobrescu
13 nov. 2025, 11:41, Actualitate
Ministrul Economiei anunță că angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi vor primi salariile restante. Banii vor ajunge la ei până la finalul anului, a promis Radu Miruţă.

Radu Miruţă a mai spus, joi, şi că șantierul ar putea fi redresat prin mecanismul european SAFE.

„Eu nu doar vorbesc despre risipă și combinații, le scot la lumină și acționez. Știu frustrarea oamenilor, e legitimă. Dar mai știu ceva: doar faptele pot schimba un sistem care, de prea mult timp, s-a mulțumit cu eșecul. Șantierul Naval 2 Mai Mangalia este un exemplu dureros de cum statul român a ajuns să piardă, nu să construiască. A avut ochii închiși când prețurile de transfer transvazau banii din șantier”, a scris ministrul pe facebook.

Miruţă a mai spus că salariile restante vor fi plătite prin Fondul de Garantare, în timp ce şantierul poate fi redresat prin intermediul unor fonduri europene.

„Dar nu lăsăm lucrurile așa. Fac tot ce ține de mine ca acest șantier să fie readus la viață și să devină un loc al prosperității – pentru cetățeni, pentru fiecare dintre noi, nu pentru interese ascunse. Am avizat modificarea cadrului legal că până la finalul anului oamenii să își primească salariile, prin Fondul de Garantare. 

Lucrăm la o soluție reală de redresare, prin mecanismul european SAFE, care să aducă investiții și locuri de muncă stabile. România nu se repară cu vorbe frumoase, ci cu oameni care nu fug, nu întorc privirea când se strică ceva și pun mâna să repare”. 

În luna septembrie, angajaţii de la Damen au protestat în fața Ministerului Economiei din București, din cauza situaţiei în care se află şantierul. Unitatea a rămas fără muncitori, din cauza neachitării salariilor integrale în decurs de peste un an, şi a acumulat datorii către stat.

