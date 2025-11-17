Prima pagină » Actualitate » Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR

Luiza Dobrescu
17 nov. 2025, 10:22, Actualitate
TVR urmează să aibă o nouă conducere, după ce angajaţii televiziunii naţionale şi-au desemnat colegii care să-i reprezinte în Consiliul de Administraţie, cât şi pe supleanţii acestora. Cele două Camere ale Parlamentului României se vor reuni pentru validarea noii conduceri. 

Vineri, TVR şi-a ales componenţa Consiliului de Administraţie, urmând ca Parlamentul să valideze preşedintele ales din rândul titularilor. Propunerila care vor ajunge la Parlament sunt: Emanuel Sorin Torică (766 de voturi) cu supleantul Gabriela Luminiţa Iordănescu (466 de voturi) şi  Cristinel Godinac (570 de voturi), cu supleantul Alina Amza(316 voturi).

Potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, CA al SRTv este alcătuit din 13 membri: opt din partea grupurilor parlamentare, potrivit ponderii lor în Parlament, unul din partea Preşedintelui României, unul din partea Guvernului, doi din partea angajaţilor şi unul din partea minorităţilor naţionale. Consiliul de Administraţie al SRTv este numit pe o perioadă de patru ani.

