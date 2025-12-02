Prima pagină » Actualitate » ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou

ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou

02 dec. 2025, 09:09, Actualitate
ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
ANM a dat prognoza până la Revelion 2026

Meteorologii ANM au actualizat prognoza vremii până în prag de Revelion 2026. Iată ce ne așteaptă în primele săptămâni din decembrie 2025.

Temperaturile până de Revelion vor fi mai ridicate decât cele normale în toată România.

În plus, precipitațiile se vor situa aproape în limite normale.

Vremea în prima săptămână din decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sud-vest a țării. În rest, va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea în săptămâna 8-15 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. O abatere termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 22-29 decembrie

Mediile valorilor termice în prag de Revelion se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zăpadă de doi metri în unele zone din România. S-a anunțat risc ridicat de avalanșă

Oferte de Revelion 2026. Cât costă un pachet de 3 nopți, la Sinaia, cu cină festivă și acces la piscină

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
De ce e bine să pui o frunză de dafin la ușa casei, în luna decembrie? Ce semnificație are, de fapt
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Ce a aflat omenirea după șapte decenii de „vânătoare” de extratereștri?
FLASH NEWS Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
09:19
Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
FLASH NEWS Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
08:46
Tragedie pe șoseaua București-Ploiești. O femeie a murit spulberată de o autobasculantă
1 AN DE LA ANULARE 2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
06:00
2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea
EXCLUSIV România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
06:00
România renaște. Fenomenul din Țara Făgărașului care ne vindecă rana memoriei. Povestea tinerilor care revin din străinătate pentru a da o nouă viață caselor părăsite forțat de strămoși
LIVE UPDATE 🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
05:28
🚨 Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului și anticipate, după ce protestele contra bugetului au cuprins toată țara. Sunt răniți și arestări
EXCLUSIV Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție
05:00
Călin Georgescu și-a dublat paza. Cât câștigă bodyguarzii fostului candidat la președinție

Cele mai noi