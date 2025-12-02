ANM a dat prognoza până la Revelion 2026. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou

Meteorologii ANM au actualizat prognoza vremii până în prag de Revelion 2026. Iată ce ne așteaptă în primele săptămâni din decembrie 2025.

Temperaturile până de Revelion vor fi mai ridicate decât cele normale în toată România.

În plus, precipitațiile se vor situa aproape în limite normale.

Vremea în prima săptămână din decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sud-vest a țării. În rest, va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.

Vremea în săptămâna 8-15 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. O abatere termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 15-22 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 22-29 decembrie

Mediile valorilor termice în prag de Revelion se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

