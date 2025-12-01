Zăpadă de doi metri în unele zone din România. S-a anunțat risc ridicat de AVALANȘĂ

În unele zone din țară, iarna și-a intrat pe deplin în drepturi. Aici, stratul de zăpadă a ajuns deja la cote impresionante, troienele depășind chiar doi metri pe alocuri. Mulți localnici au avut serios de lucru în ultimele ore pentru a-și elibera curțile de zăpada căzută abundent.

În paralel, autoritățile avertizează asupra unui risc crescut de avalanșă.

Unde a nins ca-n povești

Cele mai mari acumulări de zăpadă sunt în Munții Bucegi. Aici, la altitudini de peste 1.800 de metri, stratul depășește doi metri. Salvamontiștii au informat că vremea se schimbă brusc și că riscul de avalanșă este ridicat, motiv pentru care traseele montane din zona înaltă sunt considerate periculoase.

Pe Valea Mare, turiștii au avut parte în minivacanța de 1 Decembrie de un decor spectaculos, complet alb. Celor interesați să pornească în drumeții lungi li s-a recomandat, totuși, prudență maximă.

În localitatea Padina Matei, utilajele de deszăpezire au lucrat încă de la primele ore ale zilei pentru a asigura accesul în zonă.

Și în zona Vârful Omu ninsorile din ultimele zile au lăsat în urmă un strat consistent de zăpadă, de peste un metru. Meteorologii reamintesc că aici, la 2.500 de metri altitudine, fenomenul nu este o surpriză, fiind printre primele locuri din țară unde iarna își face apariția an de an.

Ninsori puternice au fost și în sudul Banatului, dar și aici zăpada a venit la pachet cu risc de avalanșă.

