ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în jumătate din România!/Când se încălzește din nou

31 aug. 2025, 11:05, Actualitate
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo. Astfel, au fost emise avertizări de tip cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până luni dimineață, 1 septembrie.

Avertizările vizează mai multe regiuni din țară, inclusiv Transilvania, Maramureș, Moldova și zonele montane.

Zonele afectate de codul portocaliu de averse

Duminică, 31 august, în intervalul orar 10:00 – 21:00, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, nordul Crișanei, Maramureș și cea mai mare parte a zonei montane. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h și, pe alocuri, grindină.

În nord-estul Munteniei, Dobrogea continentală și local în Moldova, în special după-amiaza și seara, sunt așteptate vijelii cu rafale de până la 75 km/h și grindină de dimensiuni mici sau medii.

Tot pentru duminică, între orele 12:00 și 21:00, a fost emis un cod portocaliu pentru județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor. În aceste zone vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Cantitățile de apă vor depăși 40-50 l/mp și, izolat, 60 l/mp.

În noaptea de duminică spre luni, 31 august, ora 21:00 – 1 septembrie, ora 06:00, este în vigoare un alt cod galben pentru Maramureș, Transilvania, vestul și centrul Moldovei, unde sunt așteptate averse torențiale, furtuni și vânt cu rafale de 50- 55 km/h.

Totodată, în același interval, între orele 21:00 și 02:00, zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș intră sub incidența unui cod portocaliu.

Se vor înregistra ploi abundente, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu acumulări de apă de 40-50 l/mp, iar izolat peste 60 l/mp.

Așteptăm un episod de instabilitate”

„Așteptăm un episod de instabilitate. Deja acesta este în desfășurare. A început să plouă în partea de sud-vest a țării, prin nord-vest, însă în următoarele ore ne așteptăm ca gradul de instabilitate atmosferică să fie tot mai accentuat, ploile se vor extinde și așteptăm manifestări de instabilitate tot mai accentuate, respectiv averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii în partea de sud-est a țării, în sudul Moldovei, Bărăgan, Dobrogea, unde sunt posibile și căderi de grindină”, a declarat la Digi24 Mihai Huștiu, meteorologul ANM.

Referitor la starea vremii în primele zile din septembrie, el a precizat că termometrele vor arăta, din nou, chiar și 36 de grade Celsius:

„Vremea redevine în general frumoasă și intrăm din nou într-un proces de încălzire. Astfel, marți, din nou, așteptăm izolat până la 34-35 de grade prin sud-vest și sud. Miercuri va fi și mai cald în sudul și sud-estul țării, cu temperaturi de 36 de grade, dar tot miercuri așteptăm ca alte ploi să sosească în țara noastră, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului”.

