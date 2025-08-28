Prima pagină » Actualitate » Atenționare ANM pentru 3 județe din România: cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor fi de 34 – 37°C



28 aug. 2025, 13:06, Actualitate


A fost emisă o atenționare ANM pentru trei județe din România. Conform datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, trei județe vor fi afectate de codul galben de caniculă. Datele indică temperaturi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, 29 august 2025. Specialiștii în meteorologie au emis prognoza și pentru Municipiul București.

Conform prognozei meteorologice, codul galben de caniculă este valabil în trei județe: Bihor, Arad și Timișoara. Canicula și disconfortul termic ridicat vor fi prezente vineri, 29 august 2025, în intervalul 12:00 – 21:00. Datele indică temperaturi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.

„Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade”, transmite ANM.

Cod galben de caniculă în 3 județe din țară / foto: meteoromania.ro

ANM: Cum va fi vremea în București

Joi, 28 august 2025, a fost actualizată și prognoza meteo pentru zona Municipiului București. Datele sunt valabile pentru ziua de vineri, 29 august 2025, intervalul orar 12:00 – 21:00.

„Valorile termice diurne vor crește ușor, astfel încât temperatura maximă va fi de 32…33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În intervalul 29 august, ora 12 – 29 august, ora 21, Municipiul București nu se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice”, anunță meteorologii.

Sursă foto: meteoromania.ro, Shutterstock

