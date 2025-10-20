ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România

Administrația Națională de Meteorologie anunță că a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor. Potrivit sursei citate, un val de aer polar s-a abătut peste România, temperaturile coborând cu câteva grade sub pragul de îngheț.

Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat o valoare de minus 9,2 grade Celsius în timpul măsurătorii de luni dimineață.

Vechiul record data din 1949

Noua valoare a stabilit, deja, un record de temperatură negativă pentru ziua de 20 octombrie. Potrivit meteorologului de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius.

Așadar, după un început de octombrie cu temperaturi deja scăzute în țară, iată că un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar. Acest episod, combinat cu alte condiții favorabile răcirii, a dus la scăderea accentuată a temperaturilor.

„Pasajul unui front rece în cursul weekendului a adus o masă polară și, pe fondul unui cer senin, printr-o răcire radiativă, temperaturile au coborât la valori extrem de scăzute pentru această perioadă, care au condus și la unele recorduri, caracterizând cea mai rece dimineață din 20 octombrie din istoria măsurătorilor, la stația Miercurea-Ciuc, dar și la alte stații din țară”, a declarat Udo Reckerth.

Vremea a fost foarte rece și în alte localități din Harghita. La Joseni, de exemplu, s-au înregistrat -8 grade Celsius, la Toplița termometrele au arătat -7 grade, la stația de munte Bucin au fost -6 grade, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat -4 grade.

Meteorologul a mai arătat că vremea va rămâne rece, cu maxime în cursul zilei care vor oscila între 8 și 10 grade Celsius, iar în noaptea următoare, pe un fond de cer senin, se vor înregistra minime în jurul valorii de -9 grade.

Începând de marți, 21 octombrie, se așteaptă o creștere a temperaturilor în aproape toată țara.

