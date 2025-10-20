Prognoza METEO, 20 octombrie 2025. Temperaturile scad brusc în toată țara. Minimele coboară până la -8 grade. Când vin ninsorile

România începe săptămâna cu o vreme rece, caracteristică mai degrabă cu începutul sezonului de iarnă. În această dimineață, temperaturile au scăzut semnificativ în toate regiunile, unde minimele au ajuns chiar și la -8 grade Celsius într-o anumită regiune a țării. Meteorologii AccuWeather au anunțat deja când vor cădea primele ninsori în România.

Ziua de luni aduce un început de săptămână rece în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade în Lunca Dunării, iar cerul se menține senin în majoritatea regiunilor.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi predominant însorită, cu vânt slab și temperaturi de până la 16 grade Celsius, ușor mai scăzute decât în ziua precedentă.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, dimineața aduce condiții de ceață, însă ulterior cerul se limpezește. Maximele nu vor depăși 14 grade, iar aerul va fi rece pentru această perioadă.

În Bucovina și Moldova de Nord, dimineața începe tot cu ceață, dar ziua aduce soare și temperaturi modeste, de cel mult 12 grade la amiază.

În Transilvania, frigul este accentuat dimineața, mai ales în zonele depresionare, unde mercurul coboară până la -8 grade. După răsărit, cerul rămâne curat, însă temperaturile rămân scăzute pentru data din calendar.

În Maramureș, vremea este stabilă, cu soare și maxime de 13 grade, iar vântul va fi slab. În Banat și Crișana, se anunță o zi liniștită, fără ploi, cu cer variabil. Spre seară, vântul se intensifică în sudul Banatului, atingând 50 km/h în zonele joase și până la 80 km/h la altitudini mari.

În Oltenia, vremea rămâne frumoasă, cu cer senin și vânt slab, iar maximele ajung la 16 grade, iar în Lunca Dunării, temperaturile se apropie de 17 grade, iar vremea este tipică pentru a doua parte a lunii octombrie.

Vremea în București

Capitala are parte de o dimineață rece, dar ziua de azi se anunță una frumoasă, cu soare și vânt slab. Temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius, urmând ca în ziua de marți să se încălzească ușor, cu 18 grade la amiază, cer senin și vânt moderat.

Miercuri, norii se înmulțesc, însă șansele de ploaie sunt reduse, iar maximele rămân la 18 grade; dimineața poate apărea ceața, iar joi, vremea devine caldă pentru data din calendar, cu soare și 21 de grade.

Când vin ninsorile în România

Potrivit prognozei actualizate AccuWeather, primele ninsori vor apărea săptămâna viitoare, în zonele montane aflate la altitudini de peste 1.000 de metri.

La Predeal, ninsoarea este așteptată încă de luni, 27 octombrie, cu temperaturi între 3 și 6 grade, iar minimele vor coborî până la -3 grade.

În Sinaia, prima ninsoare consistentă va veni în jurul datei de 18 decembrie, urmată de mai multe episoade de zăpadă între 22 și 31 decembrie.

La Brașov, meteorologii estimează că prima ninsoare ar putea cădea pe 22 noiembrie, iar stratul de zăpadă va fi constant în perioada Crăciun – Anul Nou.

În București, fulgii de zăpadă vor apărea abia în preajma sărbătorilor de iarnă, în jurul datei de 22–23 decembrie, cu temperaturi de 1–2 grade Celsius, iar ninsorile vor reveni în a doua și a treia zi de Crăciun, precum și în prima zi din 2026.