Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. În ce perioadă va ploua

18 oct. 2025, 15:28, Actualitate
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea în România până pe 17 noiembrie 2025.

Au fost emise estimările meteo pentru intervalul 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în anumite perioade, regimul pluviometric va fi excedentar. De altfel, în următoarea săptămână, între 20 și 27 octombrie 2025, se va înregistra o încălzire ușoară a vremii, înregistrându-se valori termice mai ridicate față de cele specifice perioadei.

Vremea în săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

  • Temperatura aerului: „Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice”.
  • Cantitățile de precipitații: „Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nordvest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar”.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Valorile termice se vor menține ușor mai ridicate și în primele zile din noiembrie 2025. Precipitațiile vor fi situate în jurul intervalului normal.

  • Temperatura aerului: „Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări”.
  • Cantitățile de precipitații: „Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”.

Vremea în săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

  • Temperatura aerului: „Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile”.
  • Cantitățile de precipitații: „Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal”.

Vremea în săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

  • Temperatura aerului: „Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”.
  • Cantitățile de precipitații: „Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor”, conform ANM.

Sursă foto: Shutterstock

