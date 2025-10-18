Vremea în România în următoarele 4 săptămâni. În ce perioadă va ploua

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea în România până pe 17 noiembrie 2025.

Au fost emise estimările meteo pentru intervalul 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în anumite perioade, regimul pluviometric va fi excedentar. De altfel, în următoarea săptămână, între 20 și 27 octombrie 2025, se va înregistra o încălzire ușoară a vremii, înregistrându-se valori termice mai ridicate față de cele specifice perioadei.

Vremea în săptămâna 20 – 27 octombrie 2025

Temperatura aerului: „Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice”.

Cantitățile de precipitații: „Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nordvest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar”.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie 2025

Valorile termice se vor menține ușor mai ridicate și în primele zile din noiembrie 2025. Precipitațiile vor fi situate în jurul intervalului normal.

Temperatura aerului: „Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări”.

Cantitățile de precipitații: „Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări”.

Vremea în săptămâna 3 – 10 noiembrie 2025

Temperatura aerului: „Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile”.

Cantitățile de precipitații: „Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal”.

Vremea în săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

Temperatura aerului: „Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”.

Cantitățile de precipitații: „Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor”, conform ANM.

