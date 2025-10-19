Prima pagină » Actualitate » Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt

19 oct. 2025, 07:41
Asia Express 2025 este una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune. Dornici de aventură, participanții acestui show au pășit pe Drumul Eroilor, unde îndeplinesc diverse sarcini care mai de care mai inedite. Emisiunea se află la cel de-al optulea sezon și marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Foarte important de știut este și faptul că finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, dând un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

La Asia Express 2025, concurenții joacă după regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar. Ei au de înfrntat culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z și vor face tot posibilul ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon. Dar iată pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt.

Dacă în sezoanele trecute au fost 11 etape, o etapă având 4 zile de filmari, adică o saptamana de difuzare (duminica, luni, marti si miercuri), sezonul aceasta va fi putin mai scurt, se pare. Anume, nu vor mai fi 4 „salvari, adică simboluri verzi, ci doar 3. Iar asta inseamna ca vor fi doar 10 etape, si nu 11, ca in trecut.

Drept urmare, făcând un calcul, finala Asia Express 2025 se va întinde pe durata urmatoarelor 4 zile: 9, 10, 11 si 12 noiembrie. Asadar, marea finala va fi difuzata miercuri, 12 noiembrie 2025.

Asia express va fi inlocuit in grila Antenei 1 de noul sezon Chefi la Cutite, care va incepe imediat după: duminica, pe 16 noiembrie 2025.

