Paula Seling, în centrul unui scandal diplomatic. Artista a făcut un gest care a stârnit un val de critici la Eurovision Moldova 2026

19 ian. 2026, 11:33, Actualitate

Cântăreața Paula Seling se află în centrul unui scandal diplomatic uriaș, în urma unei replici aparent banale. Artista a fost invitată să jurizeze concursul Eurovision de la Chișinău și a început să împartă felicitări, însă a facut-o și în limba rusă, lucru care a pornit un adevărat scandal, relatează Observator. 

Gestul aparent banal făcut de Paula Seling a stârnit însă nenumărate critici. ”Felicitări echipei Teleradio pentru un show excepţional, excepţional! Daţi-mi voie să spun: Молодец Moldova”, a spus artista.

Invitată la jurizeze, Paula Seling a gafat-o la Eurosivion

După mesajul său, mai mulți diplomați moldoveni au ținut să îi amintească acesteia că limba oficială a Moldovei este româna, iar solista și-a prezentat scuzele, afirmând că nu știa că expresia pe care a folosit-o este în rusă, ci că o auzise la alți artiști, motiv pentru care a considerat că este potrivit să o folosească la rândul său.

Am folosit un cuvânt care mărturisesc că habar nu aveam că este în rusă. Am auzit acest cuvânt atunci când se mulţumea şi l-am preluat ca atare, gândindu-mă că este ceva drăguţ. Intenţia mea nu a fost să exprim vreo ideologie politică. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică. Nu mi-a ieşit„, a declarat Paula Seling.

În ciuda situției inconfortabile, artista a avut parte și e felicitări, venite de peste Prut. „Paula Seling a vrut să ne felicite în felul nostru, din inimă, căci acest cuvânt este înţeles de toţi cetăţenii Moldovei, indiferent de etnie”, a transmis un fost deputat moldovean.

