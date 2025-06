Antreprenori de mici, o experiență reală de BUSINESS. La Edu Party, de 1 iunie, copiii au învățat să vândă ce creează 

Edu Party le-a oferit copiilor o experiență reală de business, cu ocazia Zilei Copilului, de 1 iunie – peste 8 standuri de produse create și vândute de cei mici, sub ghidaj educativ.

Pe 1 iunie 2025, la Moara Corbeanca, peste 50 de copii au participat la un eveniment educativ ce a pus accentul pe dezvoltarea abilităților antreprenoriale și financiare încă de la cele mai mici vârste.

Sub umbrela Edu Party, o inițiativă Safety Coffee în parteneriat cu Kids in Business și Academia Titi Aur, copiii nu doar s-au jucat, ci au făcut primii pași în lumea reală a economiei – învățând să creeze, să valorifice și să vândă produse proprii.