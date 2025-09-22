Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii”

În programul de relansare economică pe care-l propune PSD sunt inserate mai multe aspecte care țin de piața muncii, în special pentru tinerii absolvenți din România. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că va cere ajutorul colegei sale social-democrate, Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Eurodeputatul a declarat, pentru Gândul, care ar fi acele scheme de finanțare europeană pe care România ar putea să le acceseze, dar care “în acest moment nu sunt folosite de țara noastră”, după cum spunea Sorin Grindeanu.

Potrivit unei statistici la nivel european, „rata șomajului în rândul tinerilor români e mai mare decât media europeană – în 2024 a fost aproape 24%, față de 15% la nivelul UE”, spune Roxana Mînzatu.

„La fel și numărul tinerilor care nu lucrează, nu studiază și nu fac niciun fel de formare (NEETs): aproape unul din cinci în România, față de unul din zece în UE. Vestea bună este că, totuși, ambii indicatori sunt în scădere. Printre cauzele majore identificate se numără abandonul școlar timpuriu și faptul că ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii”, mai spune Roxana Mînzatu, pentru Gândul.

Care sunt programele europene care pot aduce bani României pentru piața muncii

Europarlamentarul român a indicat și câteva programe cu finanțare europeană care pot fi accesate de România, fără să afecteze bugetul național, destinate inserției pe piața muncii a tinerilor absolvenți și nu numai.

„Comisia Europeană recomandă României sa valorifice eficient alocarea din Fondul Social European plus pe care o are la dispoziție în cadrul Politicii de Coeziune 2021-2037 dar și alocările din PNRR. Fondurile trebuie investite în rezolvarea cauzelor sistemice ale șomajului tinerilor – precum combaterea abandonului școlar, dar și în sprijinirea tinerilor aflați în această situație. Corelarea măsurilor de sprijinire a tinerilor cu oportunitățile de angajare sau antreprenoriat din sectoarele economice care au un deficit important al forței de muncă este extrem de importantă. În acest sens, e important ca România să folosească platforma Reconnect – elaborată tot prin fonduri europene – care îi permite să evalueze corelarea ofertei educaționale cu integrarea pe piața muncii dar și să formuleze politici educaționale și de ocupare eficiente. E important și ca România să se aplice pe deplin „Garanția pentru Tineret”: un program prin care tinerii trebuie să primească, în maximum patru luni după ce și-au terminat studiile sau au rămas fără job, o ofertă concretă – fie de muncă, fie de stagiu, fie de formare continua. „Garanția pentru Tineret” există din 2013 și, de la lansare, aproape 57 de milioane de tineri europeni au beneficiat de program. Esențială este, desigur, finanțarea măsurilor”, mai spune vicepreședintele Parlamentului European.

Fondurile pot fi folosite și pentru stagii de practică pentru elevi și studenți

Crearea de întreprinderi ale economiei sociale și formarea antreprenorilor sociali a fost și continuă să fie susținută din FSE, subliniază Roxana Mînzatu.

Aceste resurse nerambursabile au fost și pot fi utilizate pentru măsuri precum stagii practice pentru elevi și studenți, pentru scheme de antreprenoriat sau pentru formarea competențelor tinerilor, ca să dau doar exemple care au avut succes.

„În perioada 2021–2027, din Fondul Social European Plus, UE alocă României o suma totala de7.3 miliarde € din care 880 milioane € pentru tineri prin programul „Educație și Ocupare”, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. De asemenea, FSE a fost și mai poate fi utilizat pentru subvenționarea angajatorilor care crează locuri de muncă pentru beneficiari precum tinerii în situații vulnerabile. Aceștia pot susține, pe o perioadă limitată, costurile salariale (în limita anumitor plafoane, de asemenea). De altfel, Romania a derulat numeroase programe de acest tip de la aderare și până acum, prin intermediul Ministerului Muncii, ANOFM, CNDIPT și al Ministerului Educației. Finanțarea curentă a programului Start Up Nation, care are o alocare de 446 milioane euro (UE si national)/365 milioane euro (UE). Și va sprijini un număr de aprox 30 000 tineri si adulti (25 000 tineri+4600 adulti), infiintarea a 7 750 intreprinderi (5 250 de catre tineri + 2 500 de catre adulti) si crearea a 15 000 locuri de munca. Prin Programul Educație și Ocupare (prioritatile 2 si 4) este susținută chiar din Fondul Social European Plus”, a mai adăugat Roxana Mînzatu.

În actualul buget, România și-a asumat prin Programul Educație și Ocupare să sprijine 40.000 de elevi din învățământul profesional cu stagii de ucenicie.

