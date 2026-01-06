Prima pagină » Actualitate » Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări

Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări

06 ian. 2026, 14:52, Actualitate
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini / Sursa FOTO: Profimedia

Aproximativ 33,5 milioane de pelerini au venit la Roma în 2025 pentru Anul Sfânt Catolic, au anunțat oficiali ai Vaticanului, marcând un număr record de vizitatori anuali și un avantaj pentru magazinele, muzeele și restaurantele turistice locale.

Anii sfinți (sau jubileele) au loc la fiecare 25 de ani și sunt considerați un moment de pace, iertare și grațiere.

„Întreaga lume a venit la Roma”

Pelerinii pot trece prin „Ușile Sfinte” speciale de la patru bazilici din Roma și îl pot vedea pe Papă în cadrul audiențelor pe tot parcursul anului.

Oficialii au declarat că cele 3,7 miliarde de euro (4,32 miliarde de dolari) din fondurile de stat și europene cheltuite pentru modernizarea obiectivelor turistice pentru această ocazie au reprezentat o investiție bună.

„Întreaga lume a venit la Roma. Jubileul nu a fost o investiție «pierzătoare», ci o forță motrice care a stimulat creșterea generală”, a declarat Arhiepiscopul Rino Fisichella, principalul oficial jubiliar al Vaticanului.

Anul Sfânt, în care catolicii pot obține și o indulgență specială sau iertarea păcatelor, se încheie marți, 6 ianuarie.

Pelerini din 185 de țări au vizitat Roma, cei mai mulți fiind din Statele Unite, Spania, Brazilia și Polonia.

O bună parte din Roma a semănat cu un șantier mare în ultimii doi ani, autoritățile demarând peste 3.200 de proiecte de construcție pentru jubileul din 2025. Printre altele, a fost creat un nou pasaj subteran lângă Vatican, s-a modernizat sistemul de metrou și s-a restaurat faimoasa fântână Trevi.

„Jubileul a fost o forță motrice pentru transformarea orașului nostru”, a declarat primarul Romei, Roberto Gualtieri.

Când va fi următorul an jubiliar

Deși, de obicei, au loc doar o dată la fiecare sfert de secol, următorul an jubiliar special este așteptat în 2033, ca parte a sărbătoririi a 2.000 de ani de la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. În noiembrie, Papa Leon a propus ca anul 20233 să includă și un pelerinaj comun al său și al altor lideri creștini la Ierusalim, pentru a vizita locul răstignirii Fiului Domnului.

Jubileul din 2025 a fost marcat de o raritate istorică nemaivăzută de 300 de ani – a fost deschis de un papă, Francisc, și va fi închis de către succesorul său, Leon.

Papa Francisc a murit în aprilie, după 12 ani de conducere a Bisericii Catolice. Ultimul jubileu ținut sub doi papi a fost în anul 1700, când Clement al XI-lea a încheiat un an sfânt deschis de Inocențiu al XII-lea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jocul care face ravagii în biserică. Clipul cu un preot „expert” în kendama, în timpul slujbei unei cununii, s-a viralizat instantaneu

S-a încheiat restaurarea unei biserici de lemn veche de 200 de ani, din Moldova. Vezi cum arată acum capodopera arhitecturii populare

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
EXTERNE Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
14:37
Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale
SĂNĂTATE Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
14:18
Țara din Europa care interzice reclamele la alimente nesănătoase
ECONOMIE Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
13:55
Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani”
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Aparatele dentare nu sunt atât de vechi pe cât s-ar crede

Cele mai noi

Trimite acest link pe