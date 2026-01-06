Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări

Aproximativ 33,5 milioane de pelerini au venit la Roma în 2025 pentru Anul Sfânt Catolic, au anunțat oficiali ai Vaticanului, marcând un număr record de vizitatori anuali și un avantaj pentru magazinele, muzeele și restaurantele turistice locale.

Anii sfinți (sau jubileele) au loc la fiecare 25 de ani și sunt considerați un moment de pace, iertare și grațiere.

„Întreaga lume a venit la Roma”

Pelerinii pot trece prin „Ușile Sfinte” speciale de la patru bazilici din Roma și îl pot vedea pe Papă în cadrul audiențelor pe tot parcursul anului.

Oficialii au declarat că cele 3,7 miliarde de euro (4,32 miliarde de dolari) din fondurile de stat și europene cheltuite pentru modernizarea obiectivelor turistice pentru această ocazie au reprezentat o investiție bună.

„Întreaga lume a venit la Roma. Jubileul nu a fost o investiție «pierzătoare», ci o forță motrice care a stimulat creșterea generală”, a declarat Arhiepiscopul Rino Fisichella, principalul oficial jubiliar al Vaticanului.

Anul Sfânt, în care catolicii pot obține și o indulgență specială sau iertarea păcatelor, se încheie marți, 6 ianuarie.

Pelerini din 185 de țări au vizitat Roma, cei mai mulți fiind din Statele Unite, Spania, Brazilia și Polonia.

O bună parte din Roma a semănat cu un șantier mare în ultimii doi ani, autoritățile demarând peste 3.200 de proiecte de construcție pentru jubileul din 2025. Printre altele, a fost creat un nou pasaj subteran lângă Vatican, s-a modernizat sistemul de metrou și s-a restaurat faimoasa fântână Trevi.

„Jubileul a fost o forță motrice pentru transformarea orașului nostru”, a declarat primarul Romei, Roberto Gualtieri.

Când va fi următorul an jubiliar

Deși, de obicei, au loc doar o dată la fiecare sfert de secol, următorul an jubiliar special este așteptat în 2033, ca parte a sărbătoririi a 2.000 de ani de la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. În noiembrie, Papa Leon a propus ca anul 20233 să includă și un pelerinaj comun al său și al altor lideri creștini la Ierusalim, pentru a vizita locul răstignirii Fiului Domnului.

Jubileul din 2025 a fost marcat de o raritate istorică nemaivăzută de 300 de ani – a fost deschis de un papă, Francisc, și va fi închis de către succesorul său, Leon.

Papa Francisc a murit în aprilie, după 12 ani de conducere a Bisericii Catolice. Ultimul jubileu ținut sub doi papi a fost în anul 1700, când Clement al XI-lea a încheiat un an sfânt deschis de Inocențiu al XII-lea.

