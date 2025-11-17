Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu. Dosarul vizează mai multe achiziții de echipamente. Procurorii anticorupție au anunțat luni, printr-un comunicat, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Pârâianu Mădălin Nicolae, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău – pentru săvârșirea a patru infracțiuni de abuz în serviciu – Pralea Doru Ion, responsabil achiziții în cadrul aceluiași spital.
Vorbim despre patru infracțiuni de abuz în serviciu, a unui administrator și a unui reprezentant de vânzări din cadrul unei firme, pentru complicitate la abuz în serviciu, dar și a trei firme.
Prejudiciul reținut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la valoarea de 1.093.730 lei, reprezintă suma totală plătită societăților comerciale pentru achizițiile presupus supraevaluate, efectuate de spital cu încălcarea prevederilor legale.
Conform procurorilor, în perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul Pârâianu Mădălin-Nicolae, în calitate de manager al spitalului și în baza unei înțelegeri anterioare cu administratorul unor firme, ar fi dispus achiziționarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software și hardware) la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 1.093.730 lei în dauna spitalului.
În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, Pârâianu Mădălin-Nicolae, ar fi dispus achiziționarea, de către spital, a unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei, cunoscând faptul că inculpatul Pralea Doru-Ion, subordonatul său, ar fi încălcat, în cadrul procedurii de achiziție, prevederile legale aplicabile. Achiziția ar fi fost dispusă în cadrul unei proceduri simplificate, iar la data de 11 ianuarie 2023, managerul ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată.
În perioada octombrie 2022 – decembrie 2022, Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul Pralea Doru-Ion, în condiții similare celor descrise anterior, a achiziției a 40 vestiare metalice de la o firmă la valoarea totală de 55.000 lei, considerată dezavantajoasă pentru spital în comparație cu prețurile pieței. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale.
