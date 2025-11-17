Prima pagină » Actualitate » ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată

ANUNȚUL procurorilor în dosarul achizițiilor cu „dedicație” de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău. Managerul, trimis în judecată

Mara Răducanu
17 nov. 2025, 11:19, Actualitate
Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacău a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu. Dosarul vizează mai multe achiziții de echipamente. Procurorii anticorupție au anunțat luni, printr-un comunicat, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Pârâianu Mădălin Nicolae, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău – pentru săvârșirea a patru infracțiuni de abuz în serviciu – Pralea Doru Ion, responsabil achiziții în cadrul aceluiași spital.

Vorbim despre patru infracțiuni de abuz în serviciu, a unui administrator și a unui reprezentant de vânzări din cadrul unei firme, pentru complicitate la abuz în serviciu, dar și a trei firme.

Prejudiciul reținut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la valoarea de 1.093.730 lei, reprezintă suma totală plătită societăților comerciale pentru achizițiile presupus supraevaluate, efectuate de spital cu încălcarea prevederilor legale.

Rechizitoriul, trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse

Conform procurorilor, în perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul Pârâianu Mădălin-Nicolae, în calitate de manager al spitalului și în baza unei înțelegeri anterioare cu administratorul unor firme, ar fi dispus achiziționarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software și hardware) la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 1.093.730 lei în dauna spitalului.

În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, Pârâianu Mădălin-Nicolae, ar fi dispus achiziționarea, de către spital, a unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei, cunoscând faptul că inculpatul Pralea Doru-Ion, subordonatul său, ar fi încălcat, în cadrul procedurii de achiziție, prevederile legale aplicabile. Achiziția ar fi fost dispusă în cadrul unei proceduri simplificate, iar la data de 11 ianuarie 2023, managerul ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată.

  • Astfel, în cursul lunii mai 2022, potrivit înțelegerii menționate, inculpatul I.V.R. i-ar fi transmis lui Pralea Doru-Ion caracteristicile tehnice ale aparatului radiologic ofertat, date ce ar fi fost inserate în caietul de sarcini în baza căruia au fost analizate ofertele depuse, pentru a crea un avantaj vădit acestui furnizor. Ulterior, în 19 iulie 2022, a fost declarată drept câștigătoare oferta firmei, după ce în prealabil, cu încălcarea prevederilor legale, o altă ofertă mult mai avantajoasă pentru spital (cu aproximativ 200.000 lei sub cea câștigătoare) fusese declarată drept „inacceptabilă.”
  • În perioada septembrie 2022 – decembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus achiziționarea, de la o firmă a 70 paturi de spital și a 70 noptiere, la prețuri supraevaluate, cu o valoare totală de 245.000. La data de 14 decembrie 2022, Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată, deși cunoștea că achiziția efectuată de către inculpatul Pralea Doru-Ion s-ar fi făcut cu încălcarea prevederilor legale, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, ci doar în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei.
  • De asemenea, în perioada octombrie 2022 – noiembrie 2022, Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul Pralea Doru-Ion, a achiziției a două sisteme IT, de la o firmă, la valoarea totală de 199.920 lei, supraevaluată. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale privind interzicerea divizării contractului de achiziție publică, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei.

În perioada octombrie 2022 – decembrie 2022, Pârâianu Mădălin-Nicolae ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul Pralea Doru-Ion, în condiții similare celor descrise anterior, a achiziției a 40 vestiare metalice de la o firmă la valoarea totală de 55.000 lei, considerată dezavantajoasă pentru spital în comparație cu prețurile pieței. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale.

