Aparatul din casă care consumă la fel de mult curent ca frigiderul. Mulți oameni nu acordă atenție acestui dispozitiv și rar îl scot din priză

Există un anumit aparat din casă care poate consuma aproape la fel de multă energie ca un frigider mare. Mulți oameni evită să îl scoată din priză pe timp de noapte sau în timpul călătoriilor, temându-se că acesta nu va reporni corect sau că vor pierde conexiunea Wi-Fi.

Exact, este vorba de celebrul router și această teamă este, în general, nejustificată pentru că majoritatea acestora sunt unele moderne și sunt proiectate să repornească automat cu setările salvate după o întrerupere a alimentării.

Agenția Federală pentru Protecția Mediului din Germania (UBA) subliniază importanța eficienței energetice a routerelor, în contextul în care prea puține persoane acordă atenție acestui dispozitiv esențial pentru conexiunea la internet, deși el rămâne conectat constant la priză, potrivit publicației maghiare Info Start.

Cum se repornește routerul, fără probleme

Pentru o repornire corectă, scoateți din priză cablul de alimentare al routerului și, dacă este cazul, al modemului, apoi așteptați cel puțin 30 de secunde pentru a permite actualizarea hardware-ului și a conexiunii furnizorului.

Reconectați mai întâi modemul, apoi routerul. Așteptați câteva minute până când LED-urile indică o funcționare stabilă.

„Doar apăsarea accidentală a butonului mic de Reset ar putea crea probleme, dar, cum se spune, pentru asta este nevoie de un talent special”, menționează sursa citată.

E important de știut că scoaterea routerului din priză nu șterge setările rețelei, dar -înainte de a achiziționa un router nou – verificați ca acesta să consume cât mai puțină energie atât în stare activă, cât și în standby.

Dacă routerul este conectat la o linie telefonică și nu poate fi oprit complet, optați pentru un model care permite dezactivarea funcției Wi-Fi atunci când nu este utilizată, cum ar fi, pe timp de noapte.