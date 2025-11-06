Prima pagină » Actualitate » Aparatele electrocasnice care se transformă în „vampiri energetici”, iarna, și îți umflă factura la curent

Aparatele electrocasnice care se transformă în „vampiri energetici”, iarna, și îți umflă factura la curent

06 nov. 2025, 08:59, Actualitate
Aparatele electrocasnice care se transformă în „vampiri energetici”, iarna, și îți umflă factura la curent
Aparatele electrocasnice care se transformă în „vampiri energetici” / foto: Shutterstock

Câteva dintre aparatele electrocasnice pe care cetățenii români le au în casă se pot transforma în „vampiri energetici”, iarna. În urma lor, consumatorii ajung să plătească facturi mai mari la curent. Unele dintre aceste aparate pot consuma energie chiar și atunci când sunt închise, însă rămân conectate la priză.

Aceste aparate electrocasnice pot fi privite precum niște „vampiri energetici” în locuință. Printre acestea se numără boilerele, cuptoarele, dar și uscătoarele de rufe sau aparatele de încălzire electrică. Pe primul loc s-ar situa chiar aparatele de încălzire electrică și de producere a apei calde. Deși sunt necesare, îndeosebi în timpul iernii, astfel de aparate ajung să consume multă energie electrică.

Aparatele electrocasnice care sunt „vampiri energetici”

De altfel, plitele electrice, dar și aparatele de aer condiționat (utilizate pe aer cald, iarna) se află printre marii consumatori de energie din locuință. Însă, cât consumă astfel de aparate electrocasnice, în timpul sezonului rece?

  • Radiatoarele electrice: au un consum între 1000–2500 W pe oră;
  • Uscătorul de rufe: un consum mediu de 400–600 kWh pe an;
  • Televizoarele inteligente (oprite): va consuma între 0,5 și 3 wați.

Un consum mare este înregistrat și în cazul cuptorului și plitei electrice, îndeosebi iarna, cân se gătesc mai multe mâncăruri calde. De altfel, iarna, consumul de electricitate poate fi mai mare odată cu instalarea decorațiunilor luminoase în locuință.

Printre consumatorii de energie se numără și becurile din casă. Dacă acestea sunt aprinse pe timpul nopții, atunci factura la curent va fi mai mare. De altfel, un alt consumator de electricitate este apartul de cafea / espressorul, arată BZI.

Autorul recomandă:

Interzis pentru locatari. Ce nu ai voie să depozitezi pe casa scării. Gestul poate să atragă reclamații și sancțiuni

Suma uriașă cu care un clujean își vinde apartamentul de 69 mp. „Clujul ăsta e pe Pământ sau pe altă planetă?”

Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit 7 din 10 clienți

Orașul din România cu cea mai scumpă chirie la GARSONIERĂ pe final de 2025: 1.400 euro/lună. Culmea, nu e București sau Cluj-Napoca!

Specialiștii avertizează. Dispozitivele pe care nu ai voie să le bagi într-un prelungitor

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

VIDEO Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
08:43
Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
08:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
LIVE VIDEO Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
08:35
Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
08:32
Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
ULTIMA ORĂ Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE
08:10
Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Câți pași trebuie să facem pe zi pentru a încetini declinul Alzheimer?
METEO Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
08:31
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
SPORT Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
08:08
Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
08:00
Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
08:00
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”
07:39
Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”