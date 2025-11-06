Aparatele electrocasnice care se transformă în „vampiri energetici”, iarna, și îți umflă factura la curent

Câteva dintre aparatele electrocasnice pe care cetățenii români le au în casă se pot transforma în „vampiri energetici”, iarna. În urma lor, consumatorii ajung să plătească facturi mai mari la curent. Unele dintre aceste aparate pot consuma energie chiar și atunci când sunt închise, însă rămân conectate la priză.

Aceste aparate electrocasnice pot fi privite precum niște „vampiri energetici” în locuință. Printre acestea se numără boilerele, cuptoarele, dar și uscătoarele de rufe sau aparatele de încălzire electrică. Pe primul loc s-ar situa chiar aparatele de încălzire electrică și de producere a apei calde. Deși sunt necesare, îndeosebi în timpul iernii, astfel de aparate ajung să consume multă energie electrică.

Aparatele electrocasnice care sunt „vampiri energetici”

De altfel, plitele electrice, dar și aparatele de aer condiționat (utilizate pe aer cald, iarna) se află printre marii consumatori de energie din locuință. Însă, cât consumă astfel de aparate electrocasnice, în timpul sezonului rece?

Radiatoarele electrice: au un consum între 1000–2500 W pe oră;

Uscătorul de rufe: un consum mediu de 400–600 kWh pe an;

Televizoarele inteligente (oprite): va consuma între 0,5 și 3 wați.

Un consum mare este înregistrat și în cazul cuptorului și plitei electrice, îndeosebi iarna, cân se gătesc mai multe mâncăruri calde. De altfel, iarna, consumul de electricitate poate fi mai mare odată cu instalarea decorațiunilor luminoase în locuință.

Printre consumatorii de energie se numără și becurile din casă. Dacă acestea sunt aprinse pe timpul nopții, atunci factura la curent va fi mai mare. De altfel, un alt consumator de electricitate este apartul de cafea / espressorul, arată BZI.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)