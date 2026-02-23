Prima pagină » Știri externe » Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev

Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev

23 feb. 2026, 16:55, Știri externe
Mișcările de forță ale lui Viktor Orban în buza alegerilor din Ungaria. De ce a blocat Budapeste mega-pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev

Miniștrii de externe ai statelor europene s-au întâlnit astăzi la Bruxelles pentru a adopta cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar în cele din urmă măsura nu va putea trece mai departe din cauza dreptului de veto al Ungariei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Uniunea Europeană avea în plan să adopte, înainte de 24 februarie, data la care a început invazia rusă în Ucraina acum 4 ani, pachetul de sancțiuni cu numărul 20 împotriva Rusiei și împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Viktor Orban, principala piedică în calea sprijinirii Ucrainei

Premierul maghiar are anul acesta ca temă principală de campanie atacurile la adresa lui Volodimir Zelenski și a Uniunii Europene. Premierul maghiar a adoptat o retorică agresivă care poziționează Ungaria într-un conflict direct cu elita de la Bruxelles și conducerea de la Kiev. Pilonul central al acestei strategii este transformarea sprijinului european pentru Ucraina într-o amenințare la adresa suveranității naționale a Ungariei. Mesajele lui Orban împotriva finanțării Ucrainei din fondurile UE au fost deja amplasate în toată țara.

În cadrul discursurilor sale politice, Orban a catalogat Ucraina este un „adversar strategic” și un stat care și-a pierdut suveranitatea și continuă să existe doar prin voința Occidentului. Premierul maghiar este de părere că Zelenski, în alături de oficialii de la Bruxelles, sunt în complicitate pentru a destabiliza Ungaria astfel încât la conducerea acesteia să vină un guvern „pro-război”. Orban îl descrie pe principalul său rival, Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, drept un „proiect al Bruxelels-ului” și un pion al intereselor străine menit să elimine dreptul de veto al Ungariei.

„Bruxelles vrea război, Ungaria vrea pace”

Premierul ungar a descris planurile Uniunii Europene de a accelera aderarea Ucrainei până în 2027 drept o „declarație deschisă de război împotriva Ungariei” și a acuzat instituțiile europene de „șantaj legal” și „manipulare” pentru a forța Ungaria să finanțeze conflictul. Alegerea dintre „Pace sau Război” este principalul motto am campaniei electorale, iar alegerile din primăvară nu sunt decât un referendum existențial unde maghiarii își vor alege direcția în care țara lor vrea să meargă.

Guvernul de la Budapesta a lansat recent o petiție la nivel național, sub forma unui referendum informal, prin care maghiarii sunt invitați să spună „nu” finanțări suplimentare a Ucrainei de către Bruxelles. Această strategie a lui Orban vizează în principal mobilizarea bazei electorale rurale prin apelarea la sentimentul de frică al cetățenilor de escaladare a conflictului.

Luni, miniștrii de externe ai țărilor UE s-au adunat la Bruxelles pentru a a aproba cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dar, cu toate acestea, inițiativa nu a avut succes din cauza dreptului de veto al Ungariei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat astăzi, înaintea reuniunii, că uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte noile sancțiuni împotriva Rusiei din cauza Budapestei.

Atâta timp cât Kievul blochează petrolul rusesc, Ungaria blochează sprijinul UE

Pe 23 februarie a început sesiunea de primăvară a Parlamentului de la Budapesta și, cu această ocazie, Viktor Orban a ținut un discurs înainte de prezentarea ordinei de zi. În cadrul cuvântării, Orban a informat că Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, a respins împrumutul de război de 90 de miliarde de dolari și a boicotat cel de-al 20-șea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.

Pe 24 februarie se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina și, cu această ocazie, UE avea în plan adoptarea unui pachet de sancțiuni care este mult mai punitiv decât cele de până în prezent. Cu toate acestea, Ungaria a anunțat în acest weekend intenția de a bloca adoptarea atâta timp cât nu va obține reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.

”Ungaria se va folosi de dreptul său de veto. Atât timp cât Ucraina nu va relua tranzitul de petrol spre Ungaria și Slovacia prin oleoductul Drujba”, a declarat duminică ministrul afacerilor externe ungar, Peter Szijarto.

Mai mult, Viktor Orban a anunțat zilele trecute că va bloca, de asemenea, adoptarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pe care Bruxelles-ul l-a promis Ucrainei, convenit în luna decembrie.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
18:26
Fico tocmai s-a ținut de cuvânt: A întrerupt alimentarea cu energie electrică a Ucrainei din cauza scandalului „Drujba”
JUSTIȚIE Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
18:15
Trump, supărat pe Curtea Supremă după ce i-a anulat taxele vamale, îi acuză pe judecători că lucrează de partea Chinei
RAPORT Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
17:51
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru reconstrucție. Procesul ar putea dura 10 ani
FLASH NEWS Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
17:39
Olanda are premier nou: Este cel mai tânăr din istoria țării și își propune deja să crească cheltuielile pentru apărare printr-o taxă controversată
TENSIUNI Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump. „Înțelegerea” din iulie 2025 ar putea fi suspendată
17:06
Parlamentarii UE amână votul asupra acordului comercial cu SUA după noile tarife impuse de Trump. „Înțelegerea” din iulie 2025 ar putea fi suspendată
INEDIT Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă
16:54
Bon fiscal de peste 4 metri după o sesiune de cumpărături la Ikea. O femeie a primit o chitanță uriașă
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
„Intoleranța la gravitație” ar putea fi de vină pentru sindromul intestinului iritabil, susține un medic
INEDIT Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici
18:31
Locuri care sunt interzise pentru turiști în România. De ce nu au voie să ajungă aici
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 24 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
ECONOMIE Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
17:59
Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post
TIMP LIBER Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
17:41
Țara europeană cu cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare. Și e o distanță de doar câteva ore cu trenul între ele
ADMINISTRAȚIE S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
17:33
S-a trezit și Poliția Locală, la aproape o săptămână de la marea ninsoare din Capitală: „Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș”
FLASH NEWS Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți
17:17
Wizz Air oprește temporar accesul la platformele de rezervări și servicii online pentru clienți

Cele mai noi

Trimite acest link pe