Miniștrii de externe ai statelor europene s-au întâlnit astăzi la Bruxelles pentru a adopta cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar în cele din urmă măsura nu va putea trece mai departe din cauza dreptului de veto al Ungariei, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Uniunea Europeană avea în plan să adopte, înainte de 24 februarie, data la care a început invazia rusă în Ucraina acum 4 ani, pachetul de sancțiuni cu numărul 20 împotriva Rusiei și împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Viktor Orban, principala piedică în calea sprijinirii Ucrainei

Premierul maghiar are anul acesta ca temă principală de campanie atacurile la adresa lui Volodimir Zelenski și a Uniunii Europene. Premierul maghiar a adoptat o retorică agresivă care poziționează Ungaria într-un conflict direct cu elita de la Bruxelles și conducerea de la Kiev. Pilonul central al acestei strategii este transformarea sprijinului european pentru Ucraina într-o amenințare la adresa suveranității naționale a Ungariei. Mesajele lui Orban împotriva finanțării Ucrainei din fondurile UE au fost deja amplasate în toată țara.

În cadrul discursurilor sale politice, Orban a catalogat Ucraina este un „adversar strategic” și un stat care și-a pierdut suveranitatea și continuă să existe doar prin voința Occidentului. Premierul maghiar este de părere că Zelenski, în alături de oficialii de la Bruxelles, sunt în complicitate pentru a destabiliza Ungaria astfel încât la conducerea acesteia să vină un guvern „pro-război”. Orban îl descrie pe principalul său rival, Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, drept un „proiect al Bruxelels-ului” și un pion al intereselor străine menit să elimine dreptul de veto al Ungariei.

„Bruxelles vrea război, Ungaria vrea pace”

Premierul ungar a descris planurile Uniunii Europene de a accelera aderarea Ucrainei până în 2027 drept o „declarație deschisă de război împotriva Ungariei” și a acuzat instituțiile europene de „șantaj legal” și „manipulare” pentru a forța Ungaria să finanțeze conflictul. Alegerea dintre „Pace sau Război” este principalul motto am campaniei electorale, iar alegerile din primăvară nu sunt decât un referendum existențial unde maghiarii își vor alege direcția în care țara lor vrea să meargă.

Guvernul de la Budapesta a lansat recent o petiție la nivel național, sub forma unui referendum informal, prin care maghiarii sunt invitați să spună „nu” finanțări suplimentare a Ucrainei de către Bruxelles. Această strategie a lui Orban vizează în principal mobilizarea bazei electorale rurale prin apelarea la sentimentul de frică al cetățenilor de escaladare a conflictului.

Luni, miniștrii de externe ai țărilor UE s-au adunat la Bruxelles pentru a a aproba cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dar, cu toate acestea, inițiativa nu a avut succes din cauza dreptului de veto al Ungariei. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat astăzi, înaintea reuniunii, că uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte noile sancțiuni împotriva Rusiei din cauza Budapestei.

Atâta timp cât Kievul blochează petrolul rusesc, Ungaria blochează sprijinul UE

Pe 23 februarie a început sesiunea de primăvară a Parlamentului de la Budapesta și, cu această ocazie, Viktor Orban a ținut un discurs înainte de prezentarea ordinei de zi. În cadrul cuvântării, Orban a informat că Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, a respins împrumutul de război de 90 de miliarde de dolari și a boicotat cel de-al 20-șea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.

Pe 24 februarie se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina și, cu această ocazie, UE avea în plan adoptarea unui pachet de sancțiuni care este mult mai punitiv decât cele de până în prezent. Cu toate acestea, Ungaria a anunțat în acest weekend intenția de a bloca adoptarea atâta timp cât nu va obține reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.

”Ungaria se va folosi de dreptul său de veto. Atât timp cât Ucraina nu va relua tranzitul de petrol spre Ungaria și Slovacia prin oleoductul Drujba”, a declarat duminică ministrul afacerilor externe ungar, Peter Szijarto.

Mai mult, Viktor Orban a anunțat zilele trecute că va bloca, de asemenea, adoptarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pe care Bruxelles-ul l-a promis Ucrainei, convenit în luna decembrie.

